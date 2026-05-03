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    Poduje reafirma autonomía frente a Hacienda: “Los recortes los vamos a hacer, pero los vamos a definir nosotros”

    El titular del Minvu defendió que su cartera cumplirá con el ajuste fiscal, pero definiendo internamente dónde aplicar las reducciones, en medio de la controversia con el jefe del Erario Fiscal por financiamiento y prioridades presupuestarias.

    Por 
    Roberto Martínez

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a referirse a la controversia con el Ministerio de Hacienda y defendió la estrategia de su cartera para enfrentar los recortes presupuestarios, asegurando que estos se implementarán, pero sin afectar programas de alto impacto social.

    Desde Punta Arenas, el secretario de Estado aclaró que el debate surgió por una interpretación errónea de sus dichos y no por una negativa a cumplir con los ajustes fiscales.

    Los recortes los vamos a hacer, pero los vamos a definir nosotros”, enfatizó, marcando nuevamente distancia respecto a las directrices impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Vamos a recortar lo que nos está pidiendo el ministro Quiroz, porque es importante hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es recortar aquellos programas que tienen mayor beneficio social”, sostuvo.

    Pese a la controversia, el ministro aseguró que el tema ha sido abordado al interior del Ejecutivo.

    “Sí, claro, por supuesto que sí, lo que pasa es que se malentendió el punto mío, que no tenía que ver con no hacer recortes, sino que con nosotros como Ministerio (vamos a) definir dónde vamos a hacer los recortes. Eso es todo”, precisó.

    Como parte de la estrategia para cumplir con las metas de ajuste, Poduje detalló que el recorte se concentrará en los denominados “créditos de enlace”, recursos que se entregan a empresas constructoras para ejecutar proyectos habitacionales.

    Según explicó, el ministerio elaborará un ranking -que será publicado en los próximos días- con evaluación de desempeño por región. En base a ese análisis, se retirará el financiamiento a las empresas peor evaluadas.

    A las peores empresas del ranking les vamos a quitar el crédito de enlace y con esos recursos vamos a llegar al recorte”, indicó.

    Tensión por recursos para reconstrucción

    Las declaraciones del titular del Minvu surgen tras días de tensión con Hacienda, luego de que advirtiera que los recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios forestales en las regiones de Valparaíso y Biobío se habrían agotado a fines de abril.

    En ese contexto, Poduje emplazó directamente a Hacienda al señalar que será necesario reasignar fondos.

    “Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, afirmó en días previos.

    Asimismo, reconoció que desde Hacienda se solicitó revisar o eventualmente recortar diversos programas, aunque reiteró que no todas esas recomendaciones serán acogidas. Entre las iniciativas que descartó ajustar se encuentran los programas de pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales, destacando su impacto en comunidades vulnerables.

    Cabe recordar que desde Hacienda, Jorge Quiroz evitó escalar el conflicto y adoptó un tono conciliador. “Entendemos la preocupación del ministro”, afirmó reiteradamente durante la semana, enfatizando que la prioridad está en destrabar el financiamiento para la reconstrucción mediante proyectos en el Congreso.

    Más sobre:Iván PodujeRecortesMinisterio de ViviendaMinisterio de HaciendaJorge QuirozPunta ArenasNacional

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