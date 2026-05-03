Corea del Norte desestima las acusaciones de EE.UU. de ser una “amenaza cibernética” y las califica de calumnias

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ofreció este sábado una contundente respuesta a las recientes declaraciones de Estados Unidos que calificaban al régimen norcoreano como una amenaza cibernética global, afirmando que estas se enmarcan en la “histórica política hostil” de Washington hacia Pyongyang.

De acuerdo con lo señalado por un portavoz de dicha cancillería, EE.UU. habría hecho esfuerzos deliberados para "crear una falsa narrativa" sobre la República Popular Democrática de Corea (RPDC), usando sus órganos gubernamentales y medios de comunicación aliados para “promover la idea de una supuesta amenaza cibernética” proveniente del país asiático, según informó la agencia nacional de noticias KCNA.

El representante de la cartera de Exteriores norcoreano aseguró que, de acuerdo con la narrativa estadounidense, “todas las actividades fraudulentas cibernéticas que ocurren en el mundo están vinculadas con nosotros” , acusación que considera un intento injustificado de la Casa Blanca por difundir una percepción errónea y dañina en la comunidad internacional.

De la misma forma, el gobierno de Pyongyang criticó que Estados Unidos se presente como una “víctima” de ciberataques, pese a su fama de ser líder en tecnología informática global, algo que el vocero calificó de “completamente incongruente”.

Desde el Ministerio de Exteriores norcoreano argumentaron que Washington “no tiene base para hacer tales acusaciones al controlar la infraestructura global de la tecnología de la información y realizar ciberataques indiscriminados contra otros países”.

“ La creación de opinión pública sobre una supuesta ‘ciberamenaza’ es una extensión de la política hostil de Estados Unidos hacia la RPDC, repetida por sus sucesivos regímenes . Esto no es más que una calumnia absurda para empañar la imagen de nuestro país mediante la difusión de información falsa con fines políticos”, afirmó el portavoz ministerial.

En cuanto a la postura oficial de su gobierno sobre los ciberespacios, apuntó que Corea del Norte sigue comprometida con su protección, considerándolo un patrimonio común de toda la humanidad.

En ese sentido, rechazó cualquier intento de utilizar los asuntos cibernéticos como herramienta para violar la soberanía de otros países o interferir en sus asuntos internos.