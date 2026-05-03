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    Erupción del volcán Mayón cubre con ceniza a 52 localidades en Filipinas y obliga a evacuar a más de mil familias

    Las autoridades desplegaron equipos de emergencia y restringieron la movilidad en la región de Albáy, mientras crece la preocupación por el impacto combinado con el fenómeno de El Niño.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    Un denso manto de ceniza provocado por una nueva erupción del volcán Mayón ha afectado a 52 localidades de la región de Albáy, en el noreste de Filipinas, obligando a las autoridades a restringir la movilidad y activar amplios operativos de emergencia.

    La situación ha generado importantes trastornos, especialmente en el tránsito, luego de que una intensa lluvia de cenizas cubriera gran parte de la provincia durante las últimas horas.

    Frente a este escenario, la Oficina de Protección contra Incendios de Filipinas desplegó personal en las zonas afectadas para apoyar las labores de limpieza y resguardo de la población.

    Según el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, cerca de 1.500 familias han debido ser evacuadas y trasladadas a centros de acogida, donde reciben asistencia básica mientras continúa la emergencia.

    “Nuestros equipos ya están sobre el terreno, prestando asistencia y servicios de emergencia a las comunidades afectadas”, señaló el director de la institución, Achilles Santiago, destacando además la coordinación con organismos gubernamentales y autoridades locales.

    Operativos de emergencia

    Los equipos de respuesta permanecen en alerta ante un eventual agravamiento de la actividad volcánica, preparados para ejecutar nuevas evacuaciones si las condiciones lo requieren. Las labores incluyen búsqueda y rescate, apoyo logístico, asistencia sanitaria y monitoreo permanente de las zonas de riesgo.

    El volcán Mayón, reconocido por su actividad frecuente, ha generado en reiteradas ocasiones flujos de lava, emisiones de gases y caída de cenizas, lo que lo convierte en uno de los más vigilados del país.

    La emergencia ocurre en un contexto particularmente complejo, ya que las autoridades locales también se preparan para los efectos del fenómeno de El Niño, que podría intensificar eventos extremos en la región.

    El jefe de la Oficina de Seguridad Pública y Gestión de Emergencias de Albáy, Óscar Robert Cristóbal, aseguró que la provincia ha reforzado sus planes preventivos.

    “Estamos preparados. Hemos realizado evaluaciones de riesgo para que las agencias puedan anticiparse a los posibles escenarios”, afirmó.

    El fenómeno climático, que implica un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico, podría traer consigo períodos prolongados de sequía y ciclones más intensos hacia finales de 2026, lo que aumenta la presión sobre las capacidades de respuesta de las autoridades.

    Más sobre:Volcán MayónFilipinasAlbáyErupciónCenizaEvacuaciónMundo

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