Schalper apunta a “fragilidad total” del Estado por caso de niños haitianos: “La primera tarea era buscarlos”
El diputado Diego Schalper respaldó la reacción del Gobierno tras el preinforme de Contraloría y afirmó que el foco inicial debía estar en ubicar a los menores.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió al caso de los niños haitianos ingresados al país mediante un proceso de reunificación, señalando que el episodio evidenció una “fragilidad total” del Estado de Chile.
En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el parlamentario expresó: “Nosotros debiésemos poder decir: ¿dónde está este niño? Mire, aquí está, está en la familia, al tiro. Y eso demuestra que hay una fragilidad total”, afirmó el parlamentario.
En ese sentido, Schalper sostuvo que el Gobierno debía reaccionar frente al preinforme de Contraloría, el cual, según indicó, advertía que había “un número de niños que han llegado al país a partir de un proceso de reunificación y que no sabemos dónde están”.
“A mí me llama la atención que algunos dicen: no, es que se reaccionó demasiado firmemente. ¿Pero qué esperaban? Si el Gobierno tenía que reaccionar”, planteó el jefe de bancada de RN.
El diputado también valoró que se haya puesto a trabajar al Estado en sus distintas líneas y destacó que, ante un caso de estas características, la respuesta no debía limitarse al orden, sino que también requería “empatía social”.
“Creo que ella logra combinar las dos cosas que se necesitaban: empatía social para un momento que no solamente era orden, sino que era empatía social, y al mismo tiempo también poner a trabajar al Estado en sus distintas líneas”, señaló.
Frente a las críticas de la oposición, Schalper defendió que la reacción fuera “vehemente” y subrayó que la prioridad inicial debía estar en encontrar a los menores.
“Cuando llega un preinforme de Contraloría, que dice que han ingresado un grupo de niños al país y que no los han podido detectar, evidentemente la reacción tiene que ser muy vehemente. Y yo creo que el foco se ha puesto en buscar a los niños, que era la primera tarea, y, a partir de ahí, después vendrán las responsabilidades”, sostuvo.
Asimismo, el diputado cuestionó al exdirector de Migración, señalando que, a su juicio, vinculó erróneamente este caso con un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados.
“Él sabe perfectamente que ese proyecto de resolución no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos convoca”, dijo Schalper, agregando que dicha iniciativa apuntaba a personas que llevaban más de cinco años en Chile y no al ingreso de niños al país.
“¿Qué tiene que ver eso con el ingreso al país de niños con eventuales partidas de nacimiento poco escrutadas?”, agregó.
Finalmente, Schalper llamó a bajar el tono del debate y evitar la grandilocuencia en torno al caso, aunque insistió en que la situación reveló fallas graves en la capacidad del Estado para activar alertas.
“Once organismos del Estado se involucran en esta materia, y ni uno fue capaz de prender una alarma adecuada. Ya es muy grave”, concluyó.
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