Los bloqueos de carreteras en Bolivia disminuyeron a 28 puntos activos este domingo, tras la primera jornada de aplicación del estado de excepción y la firma de un acuerdo en el municipio de San Julián, según informó la agencia estatal ABI a partir del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El reporte detalla que las interrupciones se concentran principalmente en el eje central del país: 12 puntos en La Paz, 12 en Cochabamba, tres en Oruro y uno en Santa Cruz, en las cercanías de Cerro Grande, en la carretera hacia Beni.

La baja se produjo luego de los operativos desplegados por efectivos militares y policiales desde la entrada en vigor del estado de excepción, medida dispuesta por el presidente Rodrigo Paz y respaldada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para restablecer la libre circulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

De acuerdo con los reportes institucionales, al inicio de la jornada del sábado se registraban alrededor de 40 puntos de bloqueo. Durante la tarde, la cifra bajó a 35 y continuó descendiendo hasta los 28 cortes activos informados este domingo por la mañana.

Las intervenciones se concentraron en la limpieza de vías, retiro de piedras, escombros y otros elementos instalados en las rutas, además de la habilitación progresiva de carreteras estratégicas. Según las autoridades, los operativos se desarrollaron sin mayores niveles de resistencia en la mayoría de los puntos intervenidos.

Bolivia baja a 28 los bloqueos activos tras primera jornada de estado de excepción

Uno de los hitos de la jornada fue el acuerdo alcanzado en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, donde autoridades nacionales, departamentales y representantes de sectores interculturales firmaron un documento que permitió levantar un bloqueo que se extendió por 38 días.

El acuerdo contempla demandas vinculadas a infraestructura caminera, electrificación, agua, salud, educación, tierras, seguridad ciudadana y abastecimiento de combustibles. También incluye la ejecución de proyectos viales, como el tramo San Julián-Brecha Casarabe, y la instalación de mesas técnicas para dar seguimiento a los compromisos.

La disminución de los bloqueos ocurre después de más de 50 días de conflicto, que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones, especialmente en La Paz y El Alto.

Las autoridades anunciaron que los operativos de control y diálogo continuarán en las zonas donde aún se registran interrupciones, con el objetivo de avanzar hacia el levantamiento total de los bloqueos en el corto plazo.