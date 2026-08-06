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    Política

    PS lleva al senador Espinoza al Tribunal Supremo del partido tras investigación por presunto caso de violencia intrafamiliar

    El senador se defendió y aseguró que protagonizó una discusión personal, donde no habría ocurrido ningún tipo de agresión.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    Continúan las repercusiones para el senador Fidel Espinoza (PS) luego que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra por posibles hechos de violencia intrafamiliar (VIF).

    En esta oportunidad, la Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista decidió presentar los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo de la colectividad, con el objetivo que el organismo inicie una investigación.

    “Tras tomar conocimiento de los antecedentes de público conocimiento relacionados con una presunta agresión en la que aparece mencionado el senador Fidel Espinoza, ha resuelto poner dichos antecedentes en conocimiento del Tribunal Supremo de nuestra colectividad”, señaló el partido a través de una declaración pública.

    Según indicaron, la idea es que “dicho órgano inicie la investigación correspondiente y adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo con nuestros estatutos y al protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género”.

    Asimismo, remarcaron que el partido rechaza “toda forma de violencia en contra de las mujeres”.

    La investigación

    El hecho habría ocurrido la noche de este miércoles 5 de agosto en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar.

    Desde el Ministerio Público informaron que una persona habría solicitado al conserje del edificio llamar a Carabineros acusando una agresión.

    El fiscal Mauricio Díaz, señaló que “al ingresar al departamento, el personal policial observó desorden, daños en distintas especies y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la relación de actos de agresión y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”.

    El persecutor indicó que los hechos se presentaban “eventualmente constitutivos de violencia familiar”, por lo que se decidió abrir una investigación.

    Espinoza, en tanto, emitió una declaración, donde aseguró que “los hechos señalados tienen que ver con una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado, donde no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

    En ese sentido, señaló que “no existe denuncia” su contra, ni ha sido formalizado por algún delito.

    Más sobre:Fidel EspinozaVIFPresunta violencia intrafamiliarViolencia intrafamiliarFiscalíaMinisterio Público

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