Senador Espinoza (PS) descarta golpes o agresión verbal en caso de presunta violencia doméstica investigado por la Fiscalía

El senador Fidel Espinoza (PS) se refirió en una declaración pública al caso de presunta violencia intrafamiliar que investiga la Fiscalía, donde estarían involucrado él y otra persona adulta.

El hecho habría ocurrido la noche de este miércoles 5 de agosto en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar, y de acuerdo al Ministerio Público una de las personas habría solicitado al conserje que llamara a Carabineros denunciando una agresión.

En el texto, el legislador señala: “Ante las publicaciones de algunos medios de comunicación, quisiera aclarar que los hechos señalados tienen que ver con una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado, donde no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

“Así lo constató personal de Carabineros, quienes concurrieron al lugar para verificar lo ocurrido y se retiraron sin recibir denuncias de ningún tipo”, agrega.

Asimismo, destaca que: “No existe denuncia en mi contra ni he sido formalizado por delito alguno”.

“Por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la actuación de las instituciones, no realizaré más declaraciones sobre este asunto”, cierra el comunicado.

“Desorden y daños en especies”

De acuerdo al Ministerio Público, al acudir a la vivienda donde se produjo el hecho, Carabineros observó que había desorden y daños en especies.

El fiscal Mauricio Díaz, de la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia, dijo al respecto: “Al ingresar al departamento, el personal policial observó desorden, daños en distintas especies”.

Además, sostuvo que “las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la relación de actos de agresión y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”.

También señaló que ninguno de los involucrados quiso presentar una denuncia formal ni acudir a un centro asistencial para constatar lesiones.