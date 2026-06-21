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    Muere a los 94 años Ramiro Valdés, histórico dirigente de la Revolución Cubana

    El fallecimiento de quien fue uno de los primeros colaboradores de Fidel Castro fue informado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de redes sociales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Muere a los 94 años Ramiro Valdés, histórico dirigente de la Revolución Cubana

    Ramiro Valdés, uno de los primeros colaboradores de Fidel Castro y figura histórica de la Revolución Cubana, murió a los 94 años, según informó este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El mandatario comunicó la noticia en redes sociales y no entregó detalles sobre la causa del fallecimiento.

    Valdés ocupó durante décadas cargos de alto nivel en el gobierno cubano tras el triunfo rebelde de 1959. Fue ministro del Interior, viceministro de Defensa, ministro de Informática y Comunicaciones, vicepresidente y, más recientemente, viceprimer ministro, con foco en la crisis energética de la isla.

    Nacido el 28 de abril de 1932, tenía 21 años cuando participó junto a Castro en el asalto al cuartel Moncada, hecho que marcó el inicio del levantamiento contra Fulgencio Batista en 1953. Luego se exilió con Castro en México y fue parte del grupo de 82 hombres que viajó a Cuba en el yate Granma en 1956.

    Muere a los 94 años Ramiro Valdés, histórico dirigente de la Revolución Cubana

    Según Reuters, fue uno de los 12 sobrevivientes de esa expedición y luego se unió a los hermanos Castro en la Sierra Maestra, donde fue segundo comandante de Ernesto “Che” Guevara. También combatió en la batalla de Santa Clara, antes de la salida de Batista del poder, el 1 de enero de 1959.

    Tras la llegada de Castro al poder, Valdés encabezó la agencia de seguridad creada por el nuevo régimen. Hasta 2019, integró el Buró Político del Partido Comunista de Cuba y recibió los títulos honoríficos de “Héroe de la República” y “Comandante de la Revolución”.

    Muere a los 94 años Ramiro Valdés, histórico dirigente de la Revolución Cubana
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