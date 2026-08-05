SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La chilena Molymet concreta la compra de Rhenium Alloys y se formaliza su entrada a Estados Unidos

    La compra de la firma considera su primera incursión productiva en Estados Unidos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La firma chilena Molymet concretó la compra de Rhenium Alloys en Estados Unidos, una operación que había anunciado en octubre del año pasado. La operación se realizó vía la filial de Molymet Alloys, que se creó para dicho objetivo.

    “Habiéndose cumplido las condiciones de cierre acordadas entre las partes, con fecha 5 de agosto de 2026, Molymet Alloys adquirió la totalidad de los derechos sociales de Rhenium Alloys y todos los bienes, activos y negocios”, dijo la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    En línea con lo que se informó en su momento, la operación significó el pago de US$40 millones.

    Rhenium Alloys es una empresa del estado de Ohio con más de 50 años de trayectoria en la manufactura de productos elaborados y semielaborados de molibdeno, tungsteno, renio y productos que se utilizan en la fabricación de semiconductores.

    “La integración de Rhenium Alloys permitirá a Molymet ampliar su capacidad para producir y suministrar productos de mayor valor agregado, fortaleciendo su portafolio actual y generando nuevas oportunidades de negocio con márgenes superiores”, explicó la compañía en un comunicado en su momento.

    Antes, la empresa tenía solo presencia comercial en Estados Unidos y ahora también está presente con instalaciones industriales, al igual que en Chile, México y Bélgica.

    Más sobre:EmpresasMolymet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La poeta Roxana Miranda Rupailaf debuta en la narrativa con el libro de relatos Dos corazones tengo

    LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

    Pavez atiende inquietud de exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que el gobierno “está siendo muy audaz”

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    2.
    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    3.
    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    4.
    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    5.
    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    6.
    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito
    Chile

    LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito

    Pavez atiende inquietud de exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que el gobierno “está siendo muy audaz”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio
    Negocios

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”
    Mundo

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela