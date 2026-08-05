La chilena Molymet concreta la compra de Rhenium Alloys y se formaliza su entrada a Estados Unidos

La firma chilena Molymet concretó la compra de Rhenium Alloys en Estados Unidos, una operación que había anunciado en octubre del año pasado. La operación se realizó vía la filial de Molymet Alloys, que se creó para dicho objetivo.

“Habiéndose cumplido las condiciones de cierre acordadas entre las partes, con fecha 5 de agosto de 2026, Molymet Alloys adquirió la totalidad de los derechos sociales de Rhenium Alloys y todos los bienes, activos y negocios”, dijo la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En línea con lo que se informó en su momento, la operación significó el pago de US$40 millones.

Rhenium Alloys es una empresa del estado de Ohio con más de 50 años de trayectoria en la manufactura de productos elaborados y semielaborados de molibdeno, tungsteno, renio y productos que se utilizan en la fabricación de semiconductores.

“La integración de Rhenium Alloys permitirá a Molymet ampliar su capacidad para producir y suministrar productos de mayor valor agregado, fortaleciendo su portafolio actual y generando nuevas oportunidades de negocio con márgenes superiores”, explicó la compañía en un comunicado en su momento.

Antes, la empresa tenía solo presencia comercial en Estados Unidos y ahora también está presente con instalaciones industriales, al igual que en Chile, México y Bélgica.