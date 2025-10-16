SUSCRÍBETE
La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Molymet Alloys será el nombre de la filial en territorio de la superpotencia y la nueva aventura en Estados Unidos significará una inversión inicial de US$ 40 millones.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

La chilena Molymet extendió su presencia en el mundo y portafolio al anunciar una inversión de US$40 millones para crear la filial Molymet Alloys, que ya realizó su primera compra.

La nueva aventura en Estados Unidos viene acompañada de la adquisición de Rhenium Alloys, empresa del estado de Ohio con más de 50 años de trayectoria en la manufactura de productos elaborados y semielaborados de molibdeno, tungsteno, renio y productos que se utilizan en la fabricación de semiconductores.

Sin embargo, esta adquisición está sujeta a la aprobación de entidades regulatorias de EE.UU.

“La integración de Rhenium Alloys permitirá a Molymet ampliar su capacidad para producir y suministrar productos de mayor valor agregado, fortaleciendo su portafolio actual y generando nuevas oportunidades de negocio con márgenes superiores”, explicó la firma en comunicado.

Ante este contexto, la firma -enfocada en procesamiento de molibdeno y renio- también está presente con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania, Bélgica, y ahora Estados Unidos. Antes, la firma estaba en Estados Unidos solo con oficina comercial.

“Este hito representa un avance significativo en la consolidación de Molymet como actor global en metales estratégicos, proyectando su presencia en el mercado norteamericano, donde se concentran industrias de gran crecimiento como la aeroespacial, energética, de defensa y semiconductores, entre otros”, resaltó la empresa.

La firma destacó que esta incorporación responde a “un plan sostenido de crecimiento e innovación”.

Edgar Pape, presidente ejecutivo de Molymet.

“La creación de Molymet Alloys refleja nuestra determinación de avanzar en la cadena de valor, integrando nuevas capacidades y abriendo espacios en industrias clave para el futuro”, comentó Edgar Pape, presidente ejecutivo de Molymet.

Molymet es propiedad de un grupo de accionistas, que incluye a la austriaca Plansee Ltda. (con el mayor porcentaje de propiedad), Nueva Carenpa S.A., la Fundación Gabriel y Mary Mustakis, y la familia Gianoli (representada por el family office de los Pirola Gianoli), entre otros.

