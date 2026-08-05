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    Mercado Libre reporta ingresos récord para un trimestre, pero acción cae

    Los ingresos crecieron un 50%, pero las preocupaciones del mercado se centraron en las ganancias.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Mercado Libre reportó ingresos en el segundo trimestre que se ubicaron por sobre lo esperado y la firma registró US$10.170 millones de recaudación, pero no fue suficiente y la acción caía.

    La firma dedicada al comercio electrónico y al sector fintech en América Latina reportó un crecimiento de los ingresos durante el segundo semestre de un 50% más que el mismo periodo del año anterior, “el ritmo de crecimiento más rápido en cuatro años”.

    Además, los ingresos para un solo trimestre superaron los US$10.000 millones por primera vez en la historia de la compañía.

    “Superar los US$10 mil millones en ingresos trimestrales es un hito importante, pero creemos que el indicador más significativo de nuestra oportunidad a largo plazo es la profundidad del engagement dentro de nuestro ecosistema”, dijo el CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos.

    En tanto, las ganancias netas del segundo trimestre llegaron a US$466 millones, lo que fue un 11% menos que las registradas en el segundo trimestre del año pasado. En tanto, el beneficio operativo llegó a US$683 millones, una baja de 17% frente al mismo periodo del año anterior y el margen se redujo desde el 12,2% al 6,7%.

    “Esto refleja el foco de la compañía en priorizar las inversiones estratégicas de largo plazo por sobre la rentabilidad de corto plazo. Las inversiones estratégicas en envío gratis, tarjetas de crédito, selección de productos propios (first-party), comercio transfronterizo (cross-border trade) y MELI+ son piezas interconectadas de una misma estrategia, que se refuerzan entre sí y se potencian en todo el ecosistema”, dijo la firma en su reporte.

    Sin embargo, según destacó Investing, esta misma razón que dio Mercado Libre fue la que motivó la caída en las acciones luego de la entrega de resultados y en las operaciones fuera de mercado. “Los inversionistas sopesaban la compresión de márgenes frente al sólido crecimiento de los ingresos”, dijo en una nota.

    “La presión adquiere mayor relevancia porque se repite tras varios trimestres en los que los ingresos superaron las expectativas, pero las utilidades quedaron bajo lo previsto, reduciendo la disposición del mercado a aceptar inversiones elevadas sin una fecha clara de recuperación de márgenes”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, sobre los resultados de Mercado Libre:

    Santos también comentó que “la empresa ya había advertido en el trimestre anterior que estaba priorizando inversiones de largo plazo frente a la rentabilidad inmediata, por lo que el nuevo resultado refuerza la idea de que este periodo de presión será más prolongado de lo anticipado”.

    Ante este contexto, la acción de Mercado Libre caía 4,29% en las operaciones tras el cierre de mercado.

    Desempeño de sectores

    En ecommerce, el Volumen Bruto de Mercancías Vendidas (GMV) creció 36% interanual en moneda constante (FXN), alcanzando los US$22 mil millones. Brasil lideró este crecimiento, con un GMV en moneda constante que creció 39% interanual y los ítems vendidos que aumentaron 56% interanual.

    Respecto a la publicidad, los ingresos aumentaron un 73% interanual en dólares y la participación de mercado que por primera vez superó el 10% en el mercado de publicidad digital de América Latina, dijo la firma.

    En fintech, Mercado Pago superó los US$100 mil millones en volumen total de pagos (TPV) por primera vez, con un crecimiento de 56% interanual en dólares. La adquirencia o medios de pago también tuvo un trimestre sólido, según dijo la empresa, con el TPV creciendo 42% interanual en moneda constante y la participación de mercado en aumento en todos los mercados.

    Más sobre:Resultados de EmpresasMercado Libre

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