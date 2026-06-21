Reportan que Irán interrumpe negociaciones en Suiza tras amenazas de Donald Trump

La República Islámica de Irán interrumpió el desarrollo de las negociaciones en Suiza tras las últimas amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó la tarde de este domingo la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, reportó la agencia. Según detalló, este se habría debido a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien advirtió que podría tomarse por la fuerza el estrecho de Ormuz y quedarse con el 20% del petróleo.

A través de la red social X, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien encabeza las negociaciones por parte de Irán en Suiza, escribió: “¿No se dan cuenta de que, si sus amenazas surtieran efecto, hoy no estarían tan desesperados? No le damos ninguna importancia a las amenazas de EE. UU".

“Más les vale tener cuidado con lo que dicen. Nuestras fuerzas armadas están preparadas para responder de otra manera. Digan lo que digan, somos nosotros quienes actuamos”, añadió al respecto.

Este domingo iniciaron las rondas de negociaciones ambas naciones. Según distintas agencias, tras un primer período de 80 minutos, las conversaciones entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Catar habrían entrado a un receso.

Las conversaciones tienen como principal objetivo lograr un fin a la guerra en el Medio Oriente. En ese contexto, el miércoles pasado Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento que contempla el cese de hostilidades en todos los frente, incluyendo el Líbano.

Sin embargo, este último conflicto, en el que también estaría involucrado el Estado de Israel, sería uno de los principales escollos para alcanzar algún acuerdo. Según declaraciones recogidas por Euronews, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfatizó que “nos quedaremos en la zona de seguridad del sur de Líbano todo el tiempo que sea necesario para proteger a los queridos residentes del norte y a todos los ciudadanos de Israel... Nada alterará ese compromiso”.

Mientras tanto, en una declaración a la televisión pública iraní, un miembro de aquella delegación explicó que lo más importante del acuerdo es el cese de hostilidades en el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz y el desbloqueo de activos iraníes.

“Si no se aplica, en especial en lo que respecta a Líbano, uno de los puntos principales en el que se debe declarar el fin de la guerra, los siguientes temas no se van a tratar”, advirtió el representante iraní en declaraciones citadas por Europa Press.