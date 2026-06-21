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    Presidente de Irán enfatiza que no desarrollarán armas nucleares: “Pero no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento” de uranio

    Masoud Pezeshkian señaló la postura de la nación pérsica mientras las delegaciones de Irán y Estados Unidos comienzan a llegar a Lucerna, en Suiza, para una nueva ronda de negociaciones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Presidente de Irán enfatiza que no desarrollarán armas nucleares: “Pero no renunciaremos a nuestro derecho a enriquecer uranio”

    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este domingo que la nación pérsica no ha abandonado sus intenciones de continuar el procedimiento de enriquecimiento de Uranio, aunque sí enfatizó que no trabajarían en el desarrollo de armas nucleares.

    Las declaraciones fueron citadas por la Oficina de la Presidencia de Irán, y las habría realizado en el contexto de la Conferencia Anual sobre Políticas Monetarias y Cambiarias de aquella nación.

    Lo que Estados Unidos exige es que Irán no construya una bomba atómica. El Líder Supremo ya ha anunciado que Irán no busca construir una bomba, y nosotros también lo hemos manifestado en repetidas ocasiones. Esta no es una declaración nueva, y podemos afirmar por escrito que no tenemos intención de construir una bomba”, señaló Pezeshkian sobre el asunto.

    A lo que añadió: “Otros asuntos ya habían sido acordados previamente y se abordarán dentro del mismo marco, pero no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento, y la otra parte también se verá obligada a aceptar este derecho”.

    Estas declaraciones se dan mientras los equipos de negociación de Estados Unidos e Irán comenzaron a llegar a Suiza este domingo para iniciar una nueva ronda de negociaciones.

    Entre los asuntos a abordar este lunes en Lucerna estarían el programa nuclear iraní, el estrecho de Ormuz y el cese al fuego en el Líbano.

    Esta misma semana, ambas naciones firmaron un memorando de entendimiento que buscaba la extensión del alta al fuego en la zona y el restablecimiento del tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

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