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    Vance llega a Suiza para negociar con Irán y dice que Trump pidió “pasar página” en la relación con Teherán

    El vicepresidente estadounidense inició conversaciones en el complejo de Bürgenstock, cerca de Lucerna, junto a mediadores de Pakistán y Catar. En ello, aseguró que hubo “grandes progresos”, aunque acusó a Irán de ser un “factor de inestabilidad regional”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Vance llega a Suiza para negociar con Irán y dice que Trump pidió “pasar página” en la relación con Teherán Facebook @VicePresident

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó este domingo a Suiza para encabezar la delegación estadounidense en una nueva ronda de conversaciones con Irán, en medio de las tensiones por el programa nuclear de Teherán, el estrecho de Ormuz y el alto el fuego en Líbano.

    Según Reuters, Vance arribó junto a su esposa a la base aérea de Emmen, cerca de Lucerna, de acuerdo con un portavoz de la vicepresidencia estadounidense.

    Las conversaciones se desarrollan en el complejo de Bürgenstock, donde también participan representantes de Pakistán y Catar como países mediadores.

    Vance y los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron durante la mañana con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; el primer ministro catarí; y el jefe militar paquistaní, Asim Munir.

    Vance llega a Suiza para negociar con Irán y dice que Trump pidió “pasar página” en la relación con Teherán. En la imagen, Shehbaz Sharif.

    Posteriormente, la delegación iraní sostuvo una reunión con los mediadores. El equipo de Teherán está encabezado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araqchi.

    “Grandes progresos”

    Tras las reuniones en Suiza, Vance afirmó que el Presidente Donald Trump pidió “pasar página para transformar” la relación con el pueblo iraní, según consignó EFE.

    “Ahora sí vemos un futuro juntos en el que todos podemos trabajar para promover la paz y la prosperidad”, sostuvo el vicepresidente estadounidense, de acuerdo con el mismo reporte.

    Vance también aseguró que se han producido “grandes progresos en las últimas horas” y que Trump alentó a su equipo a buscar “una solución diplomática sobre una serie de asuntos”.

    Sin embargo, el vicepresidente también apuntó contra Teherán, al acusar a Irán de ser “un factor de inestabilidad regional”.

    Vance llega a Suiza para negociar con Irán y dice que Trump pidió “pasar página” en la relación con Teherán Wang Shen

    Las conversaciones buscan abrir una nueva fase diplomática sobre la base de un memorando de entendimiento firmado esta semana entre Washington y Teherán, con el objetivo de poner término a cuatro meses de guerra y encauzar una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní.

    Antes de viajar, Vance había señalado que esperaba avances en dos ejes: el tema nuclear y el alto el fuego en Líbano.

    “Creo que vamos a intentar avanzar en el tema nuclear y avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esas son las dos grandes cosas en las que creo que nos vamos a enfocar”, dijo el vicepresidente, según Axios.

    Desde Irán, en tanto, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, sostuvo que la implementación de cualquier acuerdo será más importante que su firma y apuntó al cumplimiento del cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

    Más sobre:IránEstados UnidosJD VanceVicepresidenteGuerraConflictoMedio OrienteEstrecho de OrmuzSuiza

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