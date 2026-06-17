EE.UU. da a conocer acuerdo de 14 puntos con Irán: fin al conflicto “en todos los frentes” y dinero para la reconstrucción del país asiático

Estados Unidos dio a conocer este miércoles el texto de su acuerdo provisional con Irán que tiene como objetivo ampliar el alto el fuego y restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, allanando el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días que comenzará tras la firma del mismo en Suiza este viernes.

El convenio, leído a la prensa por un alto funcionario estadounidense, recoge en 14 puntos un entendimiento general que aplaza muchos de los temas más complejos, como la forma de desmantelar el programa nuclear iraní, hasta que se alcance un acuerdo definitivo, como hizo notar Reuters.

Sin embargo, el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) promete a Teherán una gran cantidad de dinero, como consignó CNN. Esto porque tendrá acceso a US$300 mil millones en financiación y el levantamiento de sanciones le permitirá vender su petróleo al mundo y, potencialmente, tener acceso a miles de millones en activos congelados.

El documento, titulado oficialmente “Memorando de Entendimiento de Islamabad entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, comienza declarando la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Además en el punto inicial Washington y Teherán se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano.

Luego se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro, junto con negociar y alcanzar el acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

De la misma forma, después de la firma del MOU EE.UU. comenzará a levantar el bloqueo naval y lo finalizará por completo en un plazo de 30 días y se compromete además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica en un mes tras la firma del acuerdo final.

Por su parte, y tras dicha firma, la República Islámica “hará todo lo posible” para garantizar el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa . El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato y se establecerá en un plazo de 30 días.

Además, Irán dialogará con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Ormuz, en consulta con otros Estados ribereños del Golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados ribereños a esta zona.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

En el apartado económico, EE.UU. se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan definitivo y consensuado, con un presupuesto mínimo de US$300 mil millones, para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica. Se compromete además a otorgar las licencias, exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras.

Asimismo, la Casa Blanca se compromete a levantar todo tipo de sanciones contra Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA, y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, primarias y secundarias, en un calendario acordado como parte del acuerdo final.

Por su parte, Teherán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares y ha acordado con EE.UU. resolver la disposición del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo que se acordará mutuamente, con la metodología mínima de desnaturalización in situ bajo la supervisión del OIEA. También acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento, aunque se aclara que el acuerdo final confirmará las disposiciones de este párrafo.

Además, a la espera del mencionado acuerdo final, acuerdan mantener el statu quo: Irán mantendrá el statu quo actual de su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región .

Washington igualmente se compromete a que, tras la firma y hasta la finalización de las sanciones, su Departamento del Tesoro emitirá exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos derivados de este y todos los servicios asociados. Junto con poner a disposición los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán.

Los puntos finales apuntan a ambos países acuerdan que se establecerá un mecanismo ejecutivo para supervisar la correcta aplicación del memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo final, y que inmediatamente tras su firma comenzarán las negociaciones sobre el convenio final.

Para cerrar aseverando que este acuerdo definitivo será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán baraja que firma de acuerdo sea entre presidentes

Durante este mismo miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní informó que las autoridades barajan una propuesta para que la firma del acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán sea a nivel de presidentes este viernes.

“En cuanto al método de firma del memorando de entendimiento, se han propuesto nuevas ideas, una de las cuales es que el texto sea firmado por los presidentes de ambos países, lo cual estamos sopesando y en cierto modo podría ser mejor”, indicó en declaraciones a la prensa el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei. Foto: Foad Ashtari/SOPA Images via ZUM / DPA.

No obstante, dejó en claro que por el momento el plan no ha cambiado y el encuentro en Suiza “sigue en pie”. “Esta idea se está sopesando; si se materializa, la firma se realizará a distancia” , precisó, según recogió la agencia de noticias Mehr.

Está previsto que la suscripción del memorando de entendimiento entre las partes sea firmada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quienes representarán a sus respectivos países en una ceremonia en el resort de lujo Burgenstock, a los pies del lago suizo de Lucerna.

Hezbolá tilda de “gran victoria” el acuerdo preliminar

El líder del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, calificado esta jornada de “gran victoria” el memorando de entendimiento alcanzado por Washington y Teherán al “obligar” a Israel a cesar sus ataques contra Líbano, pese a que este mismo martes al menos cuatro personas murieron en territorio libanés a manos del Ejército israelí.

“ Felicitamos al pueblo iraní, a sus líderes y a quienes apoyan la libertad por esta gran victoria , y agradecemos a la República Islámica por unirse al frente libanés -la Resistencia (Hezbolá), que ha hecho grandes sacrificios- y obligar a Israel a detener su agresión”, declaró en un discurso televisado y difundido por la cadena Al Manar.

Qasem además celebró que “el poderío de la tiranía estadounidense se ha quebrado y el proyecto colonialista de Washington para Irán ha fracasado”. “Ahora Irán es una potencia considerable con influencia en la región y en el mundo, y el equilibrio de poder cambiará para mejor en beneficio de los pueblos de la región”, manifestó.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem. Foto: Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo. Europa Press/Contacto/Iranian Pr

En alusión a Líbano, el líder del grupo chií afirmó que “el límite para las negociaciones con el enemigo israelí es la seguridad mutua” y que “ningún proyecto bajo el paraguas del desarme prosperará, pues es la receta de Israel para apoderarse de todo y arruinar el país”.

“¿Acaso vamos a negociar solo para darles a los israelíes lo que quieren? Lo que no pudieron obtener por la guerra, lo quieren obtener por la política. Se acabó. Probaron suerte y fracasaron. No son los primeros en fracasar. Trump también fracasó. Despierten: encuentren una solución. No ganarán con nosotros, no lograrán nada con nosotros. Les haremos probar la derrota más amarga”, agregó el líder.

Asimismo, en un mensaje dirigido a las autoridades libanesas, lamentó que “hay quienes no ven ni oyen”. “Los hechos sobre el terreno indican que hay una expansión israelí. No hablamos de intenciones expansionistas, hablamos de expansión. No hablamos de intenciones agresivas, hablamos de agresión. No hablamos de un objetivo criminal, hablamos de criminalidad. No hablamos de alguien que mata a niños y mujeres como aspiración futura, hablamos de un asesino que actúa con brutalidad e inhumanidad, amparado por la opinión pública”, apuntó.