El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con volver a atacar a Irán si Teherán no detiene las acciones de Hezbolá en Líbano, en medio de las negociaciones que ambos países mantienen en Suiza para intentar sostener el alto el fuego y abrir una salida diplomática al conflicto.

“No causen problemas”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a Irán y al rol que Washington le atribuye sobre el grupo chií libanés respaldado por Teherán.

“Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, agregó el mandatario estadounidense.

“No causen problemas”: Trump amenaza con volver a atacar Irán si no frena a Hezbolá

La amenaza se produjo mientras representantes de Estados Unidos e Irán iniciaron este domingo una nueva ronda de conversaciones en Bürgenstock, Suiza. Las tratativas buscan extender un entendimiento preliminar que contempla un periodo de 60 días para negociar restricciones al programa nuclear iraní, garantías de seguridad regional y medidas económicas.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto al enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner. En paralelo, Teherán busca poner sobre la mesa el levantamiento de sanciones petroleras, el desbloqueo de activos financieros y el cumplimiento del memorando de entendimiento alcanzado con Washington.

Aunque el acuerdo preliminar considera una reducción de hostilidades en varios frentes, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá han continuado durante los últimos días.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que el Ejército de Israel “no se retirará” de la zona que ocupa en el sur del Líbano, pese a la tregua acordada con Hezbolá.