Israel afirma que no retirará sus tropas del sur del Líbano pese a la tregua con Hezbolá. Redes sociales de Israel Katz.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este domingo que el Ejército israelí “no se retirará” de la zona que ocupa en el sur del Líbano, pese al alto el fuego acordado con Hezbolá.

“El alto el fuego anunciado ayer permite que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantengan todas sus posiciones en la zona de seguridad que protege a las comunidades del norte”, señaló Katz en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

El ministro agregó que las tropas israelíes continuarán “operando desde allí hacia el interior” contra lo que calificó como “terroristas e infraestructuras terroristas” durante la tregua.

El alto el fuego fue informado el viernes por fuentes oficiales de Estados Unidos e Israel bajo condición de anonimato, y fue confirmado públicamente el sábado por el Ejército israelí.

בשורה קשה הבוקר עם היוודע נפילתם של סא"ל דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52, ושלושה לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, בקרב בדרום לבנון.



דור היה מפקד אמיץ, נחוש ומסור, שמילא במהלך המערכה תפקידים בכירים בגזרה הצפונית ועמד בראש לוחמיו בשדה הקרב מול אויבינו. נפילתם היא אבדה קשה… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 19, 2026

Sin embargo, pese al anuncio de la tregua, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá se mantuvieron durante las últimas jornadas. Según los antecedentes entregados, el fuego israelí dejó cerca de 50 muertos y decenas de heridos en territorio libanés.

Desde el lado israelí, el Ejército aseguró que Hezbolá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas durante la noche del viernes.

Además, durante la madrugada de este domingo, un ataque del grupo chií mató a cuatro soldados israelíes. Con ello, la cifra de militares israelíes fallecidos desde el inicio de la invasión del sur libanés, el 2 de marzo, subió a 37, uno de ellos por fuego amigo.

A esa cifra se suman dos civiles israelíes muertos por fuego de Hezbolá en el norte de Israel.

La ofensiva israelí en el sur del Líbano comenzó en el marco de la guerra con Irán, que ha tensionado distintos frentes en Medio Oriente, incluido el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá en la frontera libanesa.

Según autoridades sanitarias libanesas, más de 4.000 personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde marzo.