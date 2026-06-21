Francia entra en alerta máxima por ola de calor extrema y riesgo de incendios forestales

Francia activó medidas de emergencia ante una intensa ola de calor que afecta a parte de Europa, con temperaturas que podrían alcanzar los 40°C en algunas zonas y un aumento del riesgo de incendios forestales.

Las autoridades pusieron en alerta a los servicios de emergencia y a las fuerzas militares, además de reforzar la preparación frente a eventuales incendios.

Cerca de un tercio del país se encuentra bajo alerta roja por calor este domingo, mientras que para el lunes se esperan temperaturas aún más elevadas.

Francia entra en alerta máxima por ola de calor extrema y riesgo de incendios forestales

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno restringió el consumo de alcohol en espacios públicos en los departamentos bajo alerta roja y canceló algunos eventos deportivos al aire libre.

En París, la Torre Eiffel y otros puntos de alta concurrencia instalaron estaciones de rociado de agua para refrescar a residentes y turistas.

Cierre de escuelas y vigilancia sanitaria

El gobierno francés también dispuso el cierre de 845 escuelas primarias y secundarias desde el lunes debido a las altas temperaturas.

Las autoridades advirtieron que este tipo de episodios puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales, especialmente entre personas mayores y grupos vulnerables.

El episodio recuerda la ola de calor de 2003, cuando unos 15.000 adultos mayores murieron en Francia, hecho que marcó un punto de inflexión en la preparación del país ante eventos extremos.

Según la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, más de 200.000 personas han fallecido por causas vinculadas al calor en los últimos cuatro años en Europa.

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Riesgo de incendios y reactores nucleares

Además del impacto sanitario, el gobierno ordenó reforzar la preparación ante incendios forestales y una vigilancia más estricta del suministro de agua para los numerosos reactores nucleares del país.

Las medidas se adoptan en un contexto de temperaturas superiores al promedio previsto para este verano, lo que aumenta la presión sobre la infraestructura, los servicios de emergencia y la población.