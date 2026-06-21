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    EE.UU. afirma que paso de petroleros por Ormuz se mantiene en niveles similares a antes del conflicto con Irán

    El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, aseguró que en las últimas 24 horas 67 barcos atravesaron el estrecho, mientras que el día anterior lo hicieron 55.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    EE.UU. afirma que paso de petroleros por Ormuz se mantiene en niveles similares a antes del conflicto con Irán CENTCOM

    El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz se mantiene en cifras similares a las registradas antes del inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero.

    En entrevista con la cadena estadounidense Fox, Wright afirmó que “en las últimas 24 horas, 67 barcos atravesaron el estrecho de Ormuz. El día anterior habían sido 55; por tanto, en lo que respecta al petróleo y sus derivados, las cifras son prácticamente iguales a las que teníamos antes del conflicto”.

    En ese sentido, el secretario sostuvo que “el tráfico fluye ahora con bastante normalidad por el estrecho”, pese al escenario de tensión en la zona.

    Wright atribuyó esta situación a la presencia militar estadounidense en el área y señaló que Estados Unidos ha habilitado una vía alternativa para el tránsito marítimo.

    EE.UU. afirma que paso de petroleros por Ormuz se mantiene en niveles similares a antes del conflicto con Irán

    “Los iraníes aún no han retirado las minas del canal de navegación central, Estados Unidos habilitó un canal alternativo más al sur; llevamos varias semanas escoltando buques a través de él, y hoy el volumen de tráfico es muy elevado”, explicó.

    Las declaraciones se producen luego de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, asegurara que se han registrado “grandes avances” en las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock, Suiza, con el objetivo de poner fin a la guerra en Oriente Medio.

    “Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”, indicó Vance, en una comparecencia junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como mediadores.

    EE.UU. afirma que paso de petroleros por Ormuz se mantiene en niveles similares a antes del conflicto con Irán

    Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Irán impedir “de inmediato” que sus agentes en Líbano causen problemas, advirtiendo que, de no hacerlo, las fuerzas estadounidenses podrían reanudar los ataques.

    “Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

    Más sobre:Estados UnidosIránEstrecho de OrmuzGuerraMedio OrienteConflictoDonald Trump

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