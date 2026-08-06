Poduje y viviendas construidas en zonas de inundación: “Nos está costando muy caro como país”

El ministro de Vivienda Iván Poduje, durante una comisión en el Senado, enfatizó en la obligación de demoler viviendas ubicadas en zonas de inundación tras escuchar las problemáticas en materia de vivienda exhibidas por distintos jefes comunales y dirigentes de comités de Ñuble.

La mañana de este jueves, la Comisión de Vivienda del Senado sesionó desde el Teatro Municipal de Chillán para abordar las problemáticas y dificultades de la política habitacional en la región. En la instancia, participaron un grupo de 21 alcaldes de la zona, además de distintos representantes de comités de viviendas locales.

En ese contexto, el jefe comunal de Bulnes Gonzalo Bustamante (RN), denunció que más de setenta casas del comité Villa Santa Fe presentan fallas de diverso tipo.

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“Yo tengo un tema vergonzoso, que de hecho lo pensé muchas veces si lo mencionaba acá o no, pero no es culpa suya ni de su equipo. En el famoso Plan de Emergencia Habitacional se apuraron de una manera pero grotesca en inaugurar casas antes de la salida del gobierno saliente”, detalló el jefe comunal.

Según detalló Bustamente, en los domicilios “escurre el agua como una cascada por las paredes. Casas donde los postes están cediendo por la compactación del suelo. Casas donde una vecina quedó enterrada más de un metro. Si hubiese sido un niño de dos o tres años estamos hablando de la muerte de un menor”.

Frente a esta problemática, el secretario de Estado detalló que iría este jueves al lugar para verificar la situación y que desde el Minvu se exija a la constructora los arreglos respectivos.

“Si la constructora entregó este tipo de viviendas es inaceptable, porque volvemos al caso de Pueblo Seco, al caso de Mirador del Pacífico o al caso de las viviendas que vi ayer en Angol, en la Arboleda, que las vamos a tener que demoler porque fueron construidas en una zona de inundación que ahora está definida por plan regulador”, señaló.