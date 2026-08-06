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    Política

    Foro progresista y festival de música: las plataformas de política y arte del nuevo periplo internacional de Boric

    El expresidente prepara para agosto dos salidas del país, primero a Montevideo y luego a Berlín, lugares en los que asistirá a actividades de distinto carácter. Los permisos fueron visados con amplia mayoría por la Cámara, aunque tuvo rechazo de un parlamentario UDI y cuatro libertarios.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric.

    Cuando a los diputados les tocó votar este miércoles en Sala para permitir o no una nueva salida del país del expresidente Gabriel Boric, un comentario que se repitió -en tono de crítica- entre figuras de bancadas de la derecha es que era para asistir a un “festival de música”.

    Un cuestionamiento que si bien no incidió, respondía a que por norma constitucional, al frenteamplista todavía le resta casi un mes y medio de restricción para moverse fuera de Chile sin necesidad de visado de la Cámara Baja. Dicha disposición, que regula este tipo de autorizaciones para todos los exmandatarios, está establecida en el artículo 52 de la Carta Magna.

    La solicitud del antecesor de José Antonio Kast, que pese a los reparos fue aprobada con 87 votos a favor, solo cinco en contra y cero abstenciones, fue realizada para viajar al extranjero en dos períodos del mes de agosto, con el objetivo de participar en actividades de disímil carácter en Uruguay y Alemania.

    Boric ya había solicitado permiso al Congreso previamente en abril, para su debut internacional como expresidente con pasos por España, Gales, Alemania e Inglaterra.

    El itinerario para esta vez señala que Boric viajará del 20 y al 23 de agosto a Montevideo, Uruguay, para participar en el encuentro denominado Congreso Panamericano. Y luego, entre el 26 del mismo mes y el 1 de septiembre, volará a Berlín, Alemania, para ser parte del Berliner Festspiele.

    Es precisamente a este último al que hacían alusión los comentarios de congresistas de la derecha. Al momento de la votación, los que negaron la salida fueron el UDI Sergio Bobadilla y los libertarios Pier Karlezi, Hans Marowski, Paulina Muñoz y Cristóbal Urruticoechea.

    Las tensiones con Boric, en el caso del parlamentario gremialista, tienen larga data, marcadas por diversos cruces en el Congreso y por redes sociales. Uno de los últimos episodios, de hecho, se produjo durante la votación para la primera salida del frenteamplista -aprobada con 107 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones-, cuando Bobadilla dijo: “El expresidente de la República está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno”.

    Plataformas de política y arte

    El primer viaje que prepara el exmandatario frenteamplista, con destino a la capital uruguaya, corresponde a un foro progresista para líderes del continente, en el que se abordarán los desafíos hemisféricos como la integración regional, la crisis climática y el multilateralismo.

    El Congreso Panamericano 2026, que contará con la participación del Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reunirá en esta versión a más de 100 participantes de 15 países, entre los que se encuentran delegados y delegadas permanentes, y líderes del progresismo en América.

    El foro fue fundado en agosto de 2024, con una edición en Bogotá, y en 2025 en Ciudad de México. En ambas participaron, respectivamente, los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.

    La segunda salida que prepara Boric, en tanto, corresponde a los Festivales de Berlín, que para su edición de 2026 contempla una programación artística y cultural que celebra su 75º aniversario, con un enfoque especial en la creación contemporánea y un foco invitado dedicado a las artes de Japón.

    En el evento inaugural, al que fue invitado el frenteamplista, tiene en su programa la presentación de orquestas y obras de renombre internacional, como la ópera La Gran Macabra de Gyorgi Ligeti. Esta es una producción de la Compañía Finlandesa de Radiodifusión, la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa y el Festival de Helsinki.

    La obra es una vehemente parodia de los regímenes totalitarios, la mala gestión y la corrupción, inspirada en las pinturas de Pieter Bruegel y la balada homónima de Michel de Ghelderode.

    También serán parte del festival la Filarmónica de Viena y la Sinfónica de Londres, entre otras.

    Más sobre:Gabriel BoricUruguayAlemaniaCongreso PanamericanoFestivales de BerlínBerlínMontevideoOficialismo

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