Senado llama a respetar el debido proceso tras investigación por violencia intrafamiliar que involucra a Fidel Espinoza

Luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso iniciara una investigación por un eventual caso de violencia intrafamiliar que involucra a dos personas adultas, entre ellas el senador Fidel Espinoza (PS), desde el Senado emitieron un comunicado en el que llamaron a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Quisiéramos precisar que, no obstante la gravedad que revisten este tipo de situaciones, hasta este momento los hechos conocidos corresponden a información difundida públicamente, no existiendo denuncia presentada ante los tribunales de justicia por parte de las personas involucradas ni un procedimiento judicial en curso respecto del parlamentario aludido”, iniciaron señalando desde la Cámara Alta.

Añadiendo que, en un Estado de Derecho, corresponde que sean las instituciones competentes las que conozcan y determinen la existencia de eventuales responsabilidades, con pleno respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

“Por ello, estimamos indispensable evitar juicios anticipados o conclusiones que no se encuentren respaldadas por una resolución de la autoridad respectiva ”, sostuvieron.

“Como Senado, seguiremos atentos a la evolución de los antecedentes y actuaremos conforme al marco legal y las normas que rigen nuestro funcionamiento, rechazando toda forma de violencia y reafirmando nuestro compromiso con el respeto, la probidad y la responsabilidad pública”, concluyeron.

El pronunciamiento se conoce luego del procedimiento policial registrado durante la noche del miércoles en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar. La Fiscalía informó que ambos involucrados entregaron versiones contrapuestas respecto de lo ocurrido y que, pese a que ninguno manifestó su intención de presentar una denuncia formal, se instruyeron diversas diligencias para esclarecer los hechos.