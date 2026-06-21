“Viajero Responsable”: las recomendaciones de Cancillería para las vacaciones de invierno

Ante el inicio de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó la campaña “Viajero Responsable”, orientada a entregar recomendaciones a los chilenos que viajarán al extranjero durante este periodo.

La iniciativa busca que las personas planifiquen sus viajes con anticipación, conozcan los requisitos de ingreso de los países de destino y tengan claridad sobre qué pueden hacer los consulados chilenos ante una emergencia fuera del país.

“Queremos hacer un llamado muy simple, pero muy importante: prepárense para viajar informados y planeen adecuadamente sus viajes”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Entre las principales recomendaciones, Cancillería llamó a contratar un seguro de viaje, revisar la vigencia del pasaporte y de la cédula de identidad, verificar si el país de destino exige visa y considerar que algunas escalas también pueden requerir documentación especial.

“Viajero Responsable”: las recomendaciones de Cancillería para las vacaciones de invierno JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El ministerio recordó que varios países exigen que los documentos de viaje tengan una vigencia de al menos seis meses posteriores a la fecha de ingreso. Además, recomendó revisar que la cédula o el pasaporte estén en buen estado.

Para quienes viajen por tierra, Cancillería sugirió revisar previamente el estado de los pasos fronterizos habilitados, especialmente por condiciones climáticas, y portar toda la documentación del vehículo, como permiso de circulación, seguros y patente.

En el caso de viajes por Sudamérica, los chilenos pueden ingresar con cédula de identidad vigente a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. De todos modos, la autoridad llamó a revisar si se requiere pasaporte o visa en caso de realizar escalas o conexiones en otros países.

Durante el viaje, Cancillería recomendó respetar las leyes y costumbres del país de destino, cuidar el equipaje y no aceptar paquetes de desconocidos. También llamó a informarse sobre productos o sustancias prohibidas en cada territorio.

“Viajero Responsable”: las recomendaciones de Cancillería para las vacaciones de invierno Carlos Acuna/Aton Chile

La campaña recuerda que los consulados pueden entregar documentos de viaje provisorios para regresar a Chile en caso de pérdida o robo, siempre que exista una denuncia previa ante la policía local. También pueden contactar a familiares ante accidentes o fallecimientos, ubicar a chilenos en situación de vulnerabilidad y orientar en caso de problemas con la justicia local.

Sin embargo, Cancillería enfatizó que los consulados tienen facultades limitadas. No pueden asumir gastos de hospitalización, multas, abogados, fianzas o repatriación, ni intervenir en decisiones de otros Estados, como la denegación de ingreso a un país.

Para quienes viajen con menores de edad, el ministerio recordó que la legislación chilena exige autorización de ambos padres o tutores para salir del país. Además, recomendó verificar si el país de destino requiere que esa documentación esté apostillada.

En materia sanitaria, la campaña sugiere beber agua embotellada, evitar alimentos crudos o sin lavar, no consumir leche sin pasteurizar y revisar si el destino exige vacunas contra enfermedades como fiebre amarilla. También se recomienda usar repelente y ropa que proteja de picaduras en zonas con presencia de mosquitos.