SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    En concreto, el aviso de la DMC abarca seis regiones, desde Valparaíso hasta el Biobío, concentrando los termómetros más bajos en los sectores de la precordillera y valles interiores.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico este sábado por heladas de intensidad “normal a moderada” que se registrarán en gran parte de la zona centro y sur del país a partir de la próxima semana.

    El fenómeno, provocado por altas presiones, comenzará a partir de la madrugada de este lunes 22 de junio y se extenderá hasta la mañana del martes 23 de junio.

    Asimismo, el organismo alertó sobre la alta probabilidad de formación de escarcha durante las primeras horas de ambas jornadas.

    En concreto, el aviso abarca seis regiones, desde Valparaíso hasta el Biobío, concentrando los termómetros más bajos en los sectores de la precordillera y valles interiores.

    De acuerdo al aviso de la DMC, los sectores de los valles interiores y la Cordillera de la Costa, desde la Región Metropolitana hasta el Biobío, experimentarán mínimas de entre -1°C y -3°C.

    En tanto, las zonas precordilleranas de estas mismas regiones registrarán las temperaturas más extremas, con termómetros que caerán hasta rangos de -2°C y -4°C.

    En cuanto a la Región de Valparaíso, las zonas de los valles precordilleranos se registrarán hasta -4°C, mientras que el cordón de la Costa marcará entre -1°C y -3°C.

    Revisa los pronósticos para cada día

    Lunes 22 de junio de 2026

    • Temperaturas mínimas por zona:
      • Valles y Cordillera de la Costa (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): Entre -1°C y -3°C.
      • Precordillera y valles precordilleranos (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): Entre -2°C y -4°C.

    Martes 23 de junio de 2026

    • Temperaturas mínimas por zona:
      • Valles y Cordillera de la Costa (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): Se mantienen entre -1°C y -3°C.
      • Precordillera y valles precordilleranos (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): Se mantienen entre -2°C y -4°C.
    Más sobre:heladaszona centralDirección Meteorológica de ChileDMCRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Wulf precisa que niños haitianos hallados por municipios “no corresponden necesariamente” a casos del preinforme

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Curazao en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Curazao en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    4.
    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    A qué hora y dónde ver a Deportes Recoleta vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Recoleta vs. Colo Colo en TV y streaming

    6.
    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos
    Chile

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Marx se equivocó de Isla
    Negocios

    Marx se equivocó de Isla

    Lo bueno, lo malo y lo feo del IPOM

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile
    El Deportivo

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile

    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil: “No nos rendimos”

    Joaquín Niemann tiene una pálida jornada y se desploma en el US Open

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”
    Cultura y entretención

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

    Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia
    Mundo

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago