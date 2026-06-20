Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico este sábado por heladas de intensidad “normal a moderada” que se registrarán en gran parte de la zona centro y sur del país a partir de la próxima semana.

El fenómeno, provocado por altas presiones, comenzará a partir de la madrugada de este lunes 22 de junio y se extenderá hasta la mañana del martes 23 de junio.

Asimismo, el organismo alertó sobre la alta probabilidad de formación de escarcha durante las primeras horas de ambas jornadas.

En concreto, el aviso abarca seis regiones, desde Valparaíso hasta el Biobío, concentrando los termómetros más bajos en los sectores de la precordillera y valles interiores.

De acuerdo al aviso de la DMC, los sectores de los valles interiores y la Cordillera de la Costa, desde la Región Metropolitana hasta el Biobío, experimentarán mínimas de entre -1°C y -3°C.

En tanto, las zonas precordilleranas de estas mismas regiones registrarán las temperaturas más extremas, con termómetros que caerán hasta rangos de -2°C y -4°C.

En cuanto a la Región de Valparaíso, las zonas de los valles precordilleranos se registrarán hasta -4°C, mientras que el cordón de la Costa marcará entre -1°C y -3°C.

Revisa los pronósticos para cada día

Lunes 22 de junio de 2026

Temperaturas mínimas por zona:

Valles y Cordillera de la Costa (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): Entre -1°C y -3°C . Precordillera y valles precordilleranos (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): Entre -2°C y -4°C .



Martes 23 de junio de 2026