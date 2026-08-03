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    Estos son los bonos que se entregan durante agosto: revisa los requisitos y fechas de pago

    Revisa a continuación el detalle de las ayudas que llegarán a las familias en las próximas semanas como la Pensión Garantizada Universal y el Bono al Trabajo de la Mujer.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Estos son los bonos que se pagan durante agosto. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Comienza agosto y con cada nuevo mes también se facilitan los beneficios estatales que se encuentran dirigidos a las familias de menores ingresos.

    Se trata de programas que llegan a trabajadores o personas de la tercera edad y se traducen en determinadas sumas de dinero para complementar sus ingresos.

    Revisa a continuación algunas de las ayudas que se distribuirán durante las próximas semanas y sus condiciones de entrega, incluyendo si necesitan postulaciones y cuáles son los requisitos a cumplir para recibirlas.

    Pensión Garantizada Universal

    Los adultos mayores pueden recibir la PGU de hasta $231.732 a partir de los 65 años, mientras que el monto asciende a $250.275 para beneficiarios desde los 82 años.

    El detalle del pago mensual se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende con el RUN.

    Por su parte, quienes no han postulado a la Pensión Garantizada Universal pueden solicitar el beneficio en ChileAtiende, en su AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    Entre los requisitos para acceder a se encuentran tener desde 65 años; no integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población; tener una pensión base menor o igual a $1.252.602 y acreditar residencia en Chile de, al menos, 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

    Subsidio Familiar

    El Subsidio Familiar facilita $22.007 por cada carga acreditada y la cifra se duplica a $44.014 si esta corresponde a una persona con discapacidad.

    El beneficio se solicita en la municipalidad respectiva y cuenta con la modalidad llamada Subsidio Familiar Automático, que se entrega sin trámites de por medio a familias del 40% de menores ingresos que además tengan integrantes menores de edad.

    La forma y fecha de pago del Subsidio Familiar tradicional se puede revisar en el sitio de ChileAtiende, mientras que la variante automática cuenta con su propia plataforma en sufautomatico.gob.cl.

    Estos son los bonos que se pagan durante agosto. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Bono al Trabajo de la Mujer

    Para agosto se encuentra programado el pago anual de hasta $678.028 del Bono al Trabajo de la Mujer, además de los pagos mensuales, según la modalidad elegida al postular al beneficio.

    Cabe recordar que los detalles del depósito se pueden revisar en sence.cl y se entrega a trabajadoras de entre 25 y 59 años, que además se encuentren dentro del 40% de menores ingresos de la población.

    Se trata de un beneficio que no recibe más postulaciones al pasar a formar parte del nuevo Subsidio Unificado al Empleo, que entrará en vigencia en los próximos meses.

    Subsidio al Empleo Joven

    Este mes se concretará tanto el pago mensual como el depósito anual de hasta $678.028 del Subsidio al Empleo Joven.

    El beneficio del Sence se encuentra dirigido a quienes ya postularon y se mantengan cumpliendo con tener más de 18 y menos de 25 años y estar dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares.

    El programa también está considerado dentro del nuevo Subsidio Unificado al Empleo, por lo que no recibe más solicitudes hasta que entre en vigencia el programa durante el segundo semestre.

    Subsidio Eléctrico

    Desde el 12 de agosto se podrán revisar los resultados del Subsidio Eléctrico en la plataforma oficial subsidioelectrico.cl.

    La entrega corresponde a la quinta convocatoria del beneficio que entregará hasta $31.224 para hogares de 4 personas, monto que se dividirá en seis cuotas para complementar las cuentas de la luz del segundo semestre.

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