Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

El dolor de espalda es uno de los motivos más comunes por los que las personas buscan atención médica, mientras que también puede tener un impacto significativo en la calidad de sueño.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Innovation In Aging a finales de 2025, quienes sufren este malestar tienen entre un 12% y un 25% más de probabilidades de desarrollar problemas para dormir en el tiempo .

La neuróloga del Centro del Sueño de UC Christus, la Dra. María Fernanda Gómez, explica a La Tercera que múltiples investigaciones han determinado que “cuando se tiene dolor crónico, de espalda, o en cualquier otro sitio, disminuye la cantidad de sueño profundo”.

“Esto va a aumentar la fragmentación del sueño. Favorece a que se tenga insomnio y un descanso de peor calidad y menos reparador. A su vez, la modulación del dolor ocurre mientras se duerme. Por lo tanto, si se tiene un sueño de muy mala calidad, efectivamente se va a tener más dolor al día siguiente. Se crea un círculo vicioso” .

Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

Son múltiples los factores que pueden influir en que se presente dolor de espalda.

Acciones cotidianas como mantener una postura corporal inadecuada al sentarse o levantar peso incorrectamente, por ejemplo, pueden contribuir a que aparezcan estas molestias, tanto durante el día como durante la noche.

No obstante, en ciertos casos, el dolor de espalda podría ser un síntoma de una afección más compleja.

En conversación con La Tercera, especialistas del área de la salud comparten recomendaciones que pueden ayudar a aliviar el dolor de espalda al momento de dormir.

Asimismo, detallan las señales de alerta que se deben tener en consideración.

Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

Cómo aliviar el dolor de espalda al dormir

Médicos del área de la traumatología concuerdan en que utilizar una almohada entre las piernas (si duermes de lado con las rodillas flexionadas) o debajo de las rodillas (si duermes boca arriba) puede ayudar a aliviar el dolor de espalda al dormir .

El cirujano de columna del Servicio de Traumatología y el Equipo de Columna de la Clínica Santa María, el Dr. Juan Cristobal Reyes, afirma: “Usar almohadas entre o bajo las piernas no es algo que necesiten todas las personas. Pero si uno sufre dolor de espalda, se puede beneficiar logrando una mejor alineación de la columna a la hora de ir a acostarse. Ahí entran en juego las almohadas, o rollos de sábanas o toallas”.

“Al poner una almohada entre las piernas mantienes una separación que evita la rotación de la columna y disminuye la tensión de algunos músculos de la región lumbar y glúteos, lo que lleva a un mejor descanso y menos molestias. La almohada debiera ser de la altura justa para alinear los muslos con el ancho de las caderas, sin generar mayor apertura o rotación de las extremidades”.

El jefe de Traumatología de la Clínica Dávila Vespucio, el Dr. Rodrigo Rivera, complementa: “Permite que la cadera tenga una mejor posición, evita las rotaciones bruscas y además alinea la columna vertebral, lo que permite descansar mucho mejor”.

Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

Utilizar una almohada debajo de las rodillas (si se duerme boca arriba), también puede ayudar a aliviar el dolor, agrega Rivera, ya que contribuye a relajar la musculatura de la espalda.

De acuerdo a Reyes, en este caso, la idea es lograr una semiflexión de las rodillas y así también de las caderas, lo que puede disminuir la tensión de grupos musculares de los muslos, isquiotibiales y la región lumbar.

“También se puede usar un rollito o almohada más pequeña en el arco, o lordosis, de la región lumbar, para proporcionar apoyo y facilitar mantener la forma natural de la columna. No necesitan ser grandes, solo el calce justo para proporcionar comodidad”.

Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

Especialistas de la Clínica Mayo aseguran en un artículo informativo que dormir boca abajo puede contribuir a que se presenten dolores en la espalda .

Reyes explica que, al hacerlo, “muchas veces generamos una hiperextensión de la columna lumbar, lo que lleva a sobrecargar principalmente las articulaciones facetarias de las vértebras”. Esto podría ser una potencial causa de dolor.

“Si a uno le duele estirar la espalda, no es conveniente dormir boca abajo”, sugiere el médico de la Clínica Santa María.

Rivera concuerda: “Las personas pueden dormir perfectamente boca abajo, pero si esto genera algún tipo de dolor, es mejor que cambien de posición, ya que el dormir siempre así aumenta la tensión de la musculatura de la espalda”.

“Por lo tanto, es recomendable ir cambiando de posición: de lado o de espalda. Pero si alguien está cómodo durmiendo boca abajo, puede seguir haciéndolo”, precisa el médico de la Clínica Dávila Vespucio.

En caso de que sufras dolor de espalda y no puedas dormir en una posición distinta a boca abajo, los expertos de la Clínica Mayo sugieren colocar una almohada debajo de la cadera y la parte inferior del estómago. Afirman que aquello puede ayudar a reducir la tensión en la espalda.

Respecto a la almohada que se utiliza para la cabeza, tanto Reyes como Rivera concuerdan en que no existe un único tipo que sea ideal para todas las personas a nivel generalizado. En parte, porque no todas las columnas son iguales .

“Cada uno tiene que encontrar su almohada ideal según sus preferencias y su propia anatomía, buscando una buena alineación de la columna, relajación muscular y sobre todo un buen descanso”, dice Reyes.

Sin embargo, enfatiza Rivera, hay una serie de consideraciones que se deben tener. Por ejemplo, que no sea demasiado blanda.

“La idea es que sea de un material sintético que permita absorber impacto. Existen varias en el mercado que tienen diferentes formas. Hay almohadas ergonómicas que permiten que la cabeza descanse mucho mejor posicionada, con un apoyo extra en el cuello” , comenta el médico.

Y añade: “Cada persona tiene que ir probando y ver cuál es la que mejor le resulta, para mejorar la posición y la postura”.

“En cuanto a las almohadas que van entre las piernas, también hay diferentes modelos que son ergonómicos. Sin embargo, ahí cualquier almohada blanda es útil para disminuir la presión entre las piernas y mejorar la posición de la cadera y de la columna”.

Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

Cuáles son las señales de alarma del dolor de espalda

Tanto si tienes problemas de sueño como dolor de espalda, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

No obstante, existen ciertos signos que sugieren que se debe consultar lo antes posible, afirma la neuróloga del Centro del Sueño de UC Christus.

“Si el paciente tiene un dolor que le baja por la pierna y que se siente como una corriente que llega, por ejemplo, hasta el dedo gordo del pie. O si despierta en la noche de dolor, tiene fiebre o baja de peso. Ahí no se puede asumir que fue por factores como una mala postura, sino que son criterios de alarma para consultar a un médico de manera precoz” .