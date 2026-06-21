Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis. Foto: Departamento de Estado de EE.UU.

Un extraño objeto descrito como una gigantesca “papa flotante” captó la atención pública tras aparecer en una tanda de documentos sobre ovnis divulgados recientemente por el gobierno de Estados Unidos.

Según los registros publicados el pasado viernes, el avistamiento ocurrió en febrero de 2022 sobre la montaña Cheyenne, en el estado de Colorado.

El fenómeno fue observado por un oficial de inteligencia del Ejército estadounidense y otros cuatro integrantes de su unidad mientras se encontraban en las cercanías de Fort Carson.

Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis. Foto: Pexels Bruno Scramgnon Chagas

¿Qué vieron los testigos?

Los testigos aseguraron haber visto un objeto de tamaño comparable al de un gran avión comercial , con una apariencia poco convencional.

En los informes se describe como una estructura angular y asimétrica, similar a una papa, formada por paneles irregulares.

El objeto presentaba un aspecto blanco, ligeramente translúcido y brillante, con bordes definidos que reflejaban la luz del sol.

Uno de los elementos más llamativos del relato es que el objeto parecía permanecer completamente inmóvil a una altura estimada de entre 90 y 150 metros sobre las montañas .

Sin embargo, quienes lo observaron señalaron que su forma parecía modificarse lentamente. Tras permanecer visible durante algunos minutos, desapareció sin explicación.

Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis. Foto: Departamento de Estado de EE.UU.

Una posible explicación

Años más tarde, uno de los testigos fue entrevistado por agentes del FBI en Nueva York.

A partir de su testimonio, un dibujante forense elaboró una ilustración del supuesto objeto, cuya apariencia reforzó las comparaciones con una enorme papa suspendida en el aire.

El informe del FBI añadió más detalles. Según el relato, la superficie del objeto estaba compuesta por estructuras semejantes a escamas de pez articuladas o paneles irregulares que parecían moverse en ondas lentas , aunque el conjunto permanecía estático.

Pese a la difusión de estos antecedentes, los documentos no aportan evidencia de origen extraterrestre.

De hecho, una de las hipótesis evaluadas por las autoridades apunta a un posible fenómeno óptico .

El análisis gubernamental incluido en los registros señala que las condiciones meteorológicas del momento podrían haber favorecido reflejos inusuales de la luz solar.

Debido a la presencia de nieve en la zona y a la posición del sol respecto de la montaña Cheyenne, la luz reflejada en la superficie podría haber iluminado nubes bajas cercanas, generando una imagen engañosa.

No obstante, el mismo informe concluye que existe “poca confianza” en esa explicación .

No es la primera “papa”

Aunque el caso ha llamado la atención por su peculiar aspecto, no es la primera vez que una “papa” aparece vinculada a reportes de objetos voladores no identificados.

Documentos desclasificados del Departamento de Defensa registran que en 1950 una persona en Arkansas afirmó haber observado un objeto similar a un saco de papas flotando a gran altitud .

En aquella ocasión, los investigadores sugirieron que probablemente se trataba de un globo.

Por ahora, la llamada “papa gigante” de Colorado permanece sin una explicación definitiva.

Y aunque el misterio continúa alimentando la curiosidad de los aficionados a los ovnis, los documentos divulgados hasta ahora no han logrado confirmar la existencia de visitantes extraterrestres en la Tierra.