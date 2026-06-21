Senador Bianchi por caso de niños haitianos: “Todos sabíamos y hoy día nos alarmamos, pero nadie hizo nada”

Karim Bianchi, senador independiente y presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, afirmó que “hay cierto nivel de hipocresía” en torno a las reacciones que levantó el preinforme de la Contraloría sobre las irregularidades en el ingreso de los menores provenientes de Haití.

“Todos sabíamos y hoy día nos alarmamos, pero nadie hizo nada”, señaló. El parlamentario, que había realizado consultas previas por el tema a diferentes autoridades, comentó que la situación “habla un poco de lo que somos como país”, en conversación con Mesa Central del Canal 13.

En esta tecla, apuntó al desorden que había respecto a los ingresos. “Lo sabía el ministro, lo sabía este canal que lo transmitió, lo sabíamos los parlamentarios, pero de repente Contraloría lo toma y resulta ser una gran noticia ”. Así, comparó el revuelo ocasionado con la polémica por las licencias médicas, que también estalló por el ente encabezado por Dorothy Pérez.

Bianchi dijo que, durante la pasada administración, hizo llegar dudas sobre estos pasos irregulares para los niños y adolescentes haitianos a diferentes ministerios. “Lo primero que le pregunto al ministro Elizalde, del Interior, es ¿Quién organiza esto? ¿Cómo se financia esto? ¿Quiénes entran al país? ¿Cómo se hace el proceso de reunificación?“, indicó.

De acuerdo con el senador, desde la cartera del Interior le manifestaron “no tener conocimiento” de lo que estaba consultando, por lo que lo derivaron al Ministerio de Seguridad. Allí, según el parlamentario, “me dicen que no tienen antecedentes de quién ingresa al país. Yo tengo acá los oficios. Los oficios dicen que no tienen conocimiento”, detalló.

Afirmó que, al contactar posteriormente al Servicio Nacional de Migraciones, recibió como respuesta que no conocían “los antecedentes actualizados de quiénes están ingresando al país ni quiénes financian”. Por último, al recurrir a la Policía de Investigaciones (PDI), le comentaron que las “bases de datos estaban colapsadas en ese periodo y que hay un periodo del año 2025 que no tienen información de quién ingresa al país”.

El parlamentario relató que sintió “decepción” cuando presentó los oficios, al encontrarse con “un muro de respuesta y de burocracia”. También, al presidir la Comisión de Seguridad, percibió otra desilusión: “la PDI dijo, nosotros firmamos lo que nos pedían. Pero él es un órgano persecutor, él es un investigador. Pudo haber sospechado de que un papel fotocopiado podría ser eventualmente falsificado”.

Búsqueda de los NNA haitianos

“Aunque el preinforme habla que puede haber una trata de personas eventualmente, lo que sí tenemos claro es que acá hay un tráfico de migrantes ”, señaló Bianchi. Sobre este punto, precisó que la diferencia entre ambos conceptos radica en el caso del consentimiento acreditado con pagos de por medio.

Con respecto a recientes hallazgos de niños haitianos estimados según el reporte de Contraloría, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública afirmó que “tiene una dimensión mínima, porque el informe toma una muestra entre enero y abril del año pasado, donde entraron cerca de 3.000 niños migrantes”.

En este sentido, comentó que “por el informe que tengo yo acá del oficio, 1.270 casos hacen una submuestra. De esta submuestra sacan otra submuestra de 105 niños. De estos 105, no tienen información de 64. Entonces, arriba la Contraloría, el Presidente, y de repente un funcionario municipal, toca la puerta y encuentra un niño, que no sabemos si es realmente el niño”.

Sobre este punto, para el senador los siguientes pasos radican en ampliar el listado más allá de los 64 menores identificados como prioritarios y revisar que las condiciones de reunificación se adecúen a estándares internacionales.

“Hoy día no podemos confiar en un Gobierno (de Haití) que ni siquiera tiene un presidente, donde no tenemos un cónsul, donde vemos que es absolutamente permeable todo y estamos confiando de papeles donde la PDI no tiene idea si es fotocopiado, si es falsificado”, emplazó.

Frente a las determinaciones del Ejecutivo sobre el caso, Bianchi manifestó que “está haciendo lo que tiene que hacer, pero no sé cuánto de esto es real. No sé cuánto de esto es de utilización política ni cuánto es realmente objetivo. Porque, como les digo yo, están tomando una muestra pequeñita”.