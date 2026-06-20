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    Política

    PPD Escucha: la consulta interna con la que Raúl Soto pretende “renovar” el partido

    Con un cuestionario, los militantes y simpatizantes del Partido por la Democracia podrán desarrollar sus ideas para orientar las definiciones de la directiva.

    Por 
    Sofía Álvarez
    PPD Escucha: la consulta interna con la que Raúl Soto pretende "renovar" el partido Cristobal Escobar

    Para impulsar la renovación de la colectividad, el Partido por la Democracia (PPD) inició un nuevo proceso de consulta interna llamado “PPD Escucha”.

    Mediante el sitio web ppdescucha.cl, la nueva mesa directiva del partido habilitó la instancia para recoger propuestas de sus militantes y simpatizantes, para así orientar el proceso de actualización. Esto, apuntando a un camino de modernización, digitalización y cercanía impulsado por el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto.

    La participación se efectúa a través de un cuestionario, que invita a reflexionar sobre la identidad de la colectividad, su rol en el país, sus causas y sus prioridades, además de los cambios necesarios para que el partido logre proyectar una imagen que conecte con la ciudadanía.

    “La renovación del PPD no se decreta desde un escritorio en Santiago, se construye escuchando a nuestra gente en cada rincón de Chile. Por eso abrimos PPD Escucha: queremos que cada militante y simpatizante sea protagonista, que nos diga cómo ve al partido y qué partido quiere para los próximos años. Solo renovándonos de cara a la ciudadanía vamos a recuperar la confianza de la gente y volver a representar a las grandes mayorías”, afirmó Soto.

    Los resultados del cuestionario serán sistematizados por la directiva para orientar las definiciones de la colectividad.

    PPD Escucha: la consulta interna con la que Raúl Soto pretende "renovar" el partido DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

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