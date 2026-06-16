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    Política

    Raúl Soto marca diferencia con el PC por Ley Nain-Retamal: “Hay que fortalecer el rol de las policías y no debilitarlas”

    El diputado además sostuvo que desde el PPD plantearán sus propias miradas y posturas, "aunque eso signifique marcar puntos de diferencias con aliados históricos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, marcó diferencias con el Partido Comunista (PC) respecto a la Ley Nain-Retamal, asegurando que “hay que fortalecer el rol de las policías y no debilitarlas”.

    En conversación con Radio Pauta, es que el diputado se refirió a la moción presentada por parlamentarios del PC que busca derogar ciertos aspectos de la Ley Nain-Retamal, apuntando que “nosotros no vamos a estar por debilitar, ni mucho menos derogar la Ley Nain-Retamal”.

    “Creemos que Chile sigue en una crisis de seguridad que requiere policías empoderadas, con apoyo, con facultades, y creemos también que el progresismo nunca más puede volver a cometer el error de enfrentar los temas de seguridad con complejos ideológicos”, agregó.

    De acuerdo a lo que añadió, “yo creo que lo que hay que hacer es respaldar y fortalecer el rol de las policías y no debilitarlo, siempre, por cierto, en un marco de respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos”.

    A su vez, Soto señaló que “si hay algo que mejorar, si hay algo que fortalecer, estaremos abiertos, por cierto, a revisarlo, pero no que esto se transforme en parte de un debate de contienda política, de confrontación, de acción y reacción”.

    En la misma línea, respecto a la relación con el Partido Comunista, Soto sostuvo que “lo que queremos hacer, al menos desde el PPD, es recuperar y reconstruir la identidad de la centroizquierda y del socialismo democrático, y eso significa plantear nuestras propias miradas y posturas respecto de los temas país, aunque eso signifique marcar puntos de diferencias con aliados históricos”.

    “Creo que eso es legítimo, pero sin romper las instancias de coordinación y de unidad que se necesitan para alcanzar objetivos que son perfectamente comunes, y por eso es que tenemos esta mesa de coordinación con todos los partidos, desde la DC hasta el Partido Comunista”, añadió.

    Es así como Soto añadió que “en temas de seguridad probablemente vamos a tener muchas diferencias en otras materias también, pero en general, en temas sociales, incluso en temas económicos, a veces vamos a encontrar puntos de encuentro y esos canales también hay que mantenerlos”.

    Ingreso de niños haitianos

    En la ocasión, el diputado Raúl Soto también se refirió a la investigación que inició la Fiscalía Nacional por el ingreso masivo de niños y niñas de nacionalidad haitiana a Chile, calificando el hecho de “extrema gravedad".

    Según señaló, “nosotros el día de hoy vamos a tener comisión de relaciones exteriores y vamos a citar, por supuesto, al canciller y también a autoridades en materia de migración y de seguridad para que den cuenta de esta situación”.

    Es así como señaló que “en este caso tiene que haber una investigación judicial, que lleve adelante la fiscalía, que la justicia investigue, que persiga, por cierto, las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino que sobre todo también penales, en caso de que existan”.

    Más sobre:PPDRaúl SotoPartido ComunistaLey Nain-Retamal

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