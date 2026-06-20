Embargos del CAE, niños haitianos y Cuba: las definiciones de Lautaro Carmona en el aniversario del PC

El Partido Comunista conmemoró este domingo sus 114 años de historia con un acto encabezado por su presidente, Lautaro Carmona, quien abordó una serie de temas de contingencia, entre ellos los embargos asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), la situación de niños haitianos trasladados a Chile y el escenario internacional de Cuba.

Durante su discurso, Carmona respaldó las gestiones de organizaciones de deudores del CAE y cuestionó los embargos vinculados a estas obligaciones.

“Compartimos las opiniones del diputado Boris Barrera sobre las demandas de los deudores. Respaldamos las gestiones que lleva adelante un sector importante de los deudores del CAE”, afirmó.

El timonel comunista sostuvo que este tipo de organizaciones pueden convertirse en una referencia para otros grupos afectados por deudas, intereses y multas.

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“La organización de estos deudores será referencia para los deudores en general, atrapados por los intereses y multas abusivas”, señaló.

En esa línea, criticó que el CAE haya sido presentado durante años como una herramienta de movilidad social y afirmó que, en la práctica, terminó generando una carga económica para miles de personas.

“Durante décadas, miles de jóvenes de nuestro país escucharon la misma promesa: endeudarse para estudiar era una inversión para el futuro. El Crédito con Aval del Estado, o CAE, fue presentado como una herramienta de movilidad social”, sostuvo.

Luego agregó: “Sin embargo, hemos conocido denuncias de cuentas bancarias vaciadas por embargos asociados a las deudas del CAE. La educación no puede ser una trampa ni una condena perpetua”.

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Situación de niños haitianos

Carmona también se refirió a la situación de niños haitianos cuyo traslado a Chile, sostuvo, aún no contaría con plena transparencia.

“A propósito de la dramática noticia que nos conmocionaba hace algunos días sobre la situación de niños haitianos, cuyo traslado a Chile aún no tiene plena transparencia, exigimos realizar una investigación exhaustiva, profundamente humanitaria y con plena transparencia de información”, afirmó.

El presidente del PC vinculó ese caso con la labor de organizaciones de hijos y madres que han denunciado casos de niños robados durante la dictadura.

“Este hecho que cursa sobre estos niños y niñas haitianos eleva la valoración que tenemos sobre la organización de hijos y madres del silencio, que han reunido ya a centenares de hijas e hijos que fueron robados en dictadura y que se han reencontrado con sus madres desde hace muy poco”, señaló.

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Campaña nacional en apoyo a Cuba

En materia internacional, Carmona dedicó parte de su intervención a la situación de Cuba, país respecto del cual llamó a impulsar una campaña nacional de solidaridad.

“Hacemos un llamado a toda la militancia, amigos y organizaciones a participar en una campaña nacional en apoyo y solidaridad, denunciando la agresión imperialista y nuestro cariño y apoyo a Cuba”, dijo.

El dirigente comunista planteó que el lema de esa campaña debe ser: “Cuba, estamos contigo, Chile te apoya”.

Embargos del CAE, niños haitianos y Cuba: las definiciones de Lautaro Carmona en el aniversario del PC [e]JOAQUIN HERNANDEZ

A juicio de Carmona, las medidas contra la isla constituyen una agresión que busca someter a su población.

“El castigo criminal que se impone sobre Cuba es un intento de genocidio, es un crimen de lesa humanidad”, afirmó.

El presidente del PC agregó que el partido buscará promover un movimiento amplio para exigir al gobierno una posición acorde, dijo, con la tradición histórica chilena de respeto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional.

Críticas a la megarreforma

En otro tramo de su discurso, Carmona también cuestionó la denominada megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, asegurando que el proyecto favorecería a sectores de altos ingresos y afectaría la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

El dirigente comunista vinculó esa crítica con la situación económica y laboral del país, mencionando el desempleo, los salarios, el endeudamiento y los recortes presupuestarios como parte de las principales preocupaciones sociales.

En ese contexto, llamó a levantar “una propuesta nacional de país” que, según planteó, permita enfrentar la crisis de salarios, cesantía, vivienda, seguridad, salud, educación y endeudamiento.