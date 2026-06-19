Retiro de urgencia a megaproyecto, CAE y secreto bancario: los detalles de la nueva contrapropuesta económica de la oposición

Santiago, 18 de mayo de 2026. Se reunen Presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

A toda máquina están trabajando en la oposición para presentarle al gobierno del Presidente José Antonio Kast una nueva contrapropuesta económica para hacer frente a la megarreforma que han definido como la “madre de todas las batallas”.

La idea, dicen dirigentes del sector, es entregarle a La Moneda un nuevo documento el próximo lunes, ahora que el proyecto más emblemático del Ejecutivo se discute en el Senado. La propuesta ha sido trabajada entre personeros de la oposición -desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista-.

Será la segunda iniciativa trabajada por la oposición, la que reunirá insumos del primer documento que se presentó hace poco más de un mes, de las 10 indicaciones ingresadas por el sector en la Cámara de Diputados y la opinión de los alcaldes del sector.

La propuesta final aún está siendo trabajada, pero de momento los dirigentes de los partidos como timoneles y secretarios generales se han repartido un borrador con el grueso de las principales propuestas.

A ese texto accedió La Tercera, que consta de 10 páginas y que presentan como “una agenda de medidas concretas, viables y con respaldo técnico, que el país puede implementar con diversos mecanismos sin hipotecar las finanzas públicas ni congelar la política tributaria por un cuarto de siglo“, en referencia a la invariabilidad tributaria de 25 años.

En el escrito se ahonda en nueve ítems. El primero de ellos es sobre “crecimiento e inversión productiva”, donde se incluyen ideas como una “estrategia de economía digital”, la aprobación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo y la creación de mesas tripartitas regionales entre el mundo público, el privado y los gobiernos locales.

El segundo punto es sobre empleo y se propone la Sala Cuna Universal -hoy en el Senado-, “reformar la Franquicia Tributaria de Capacitación, no eliminarla” y la ampliación del Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

En tercer lugar se refieren al “endeudamiento y costo de la vida”, donde se plantea “detener los cobros del CAE”, retomar el FES -iniciativa del gobierno de Boric, además de eliminar el Dicom para deudas prescritas.

El cuarto capítulo se centra en la vivienda y en este se lanzan por la “exención de contribuciones focalizada en propietarios de bajos ingresos“. Se trata de un aspecto clave, impulsado principalmente desde el mundo municipal, al considerar que ”el gobierno propone eximir a todos los mayores de 65 años sin importar cuánto tienen. Eso beneficia principalmente a quienes tienen propiedades de alto valor y daña el Fondo Común Municipal“.

En el quinto punto, sobre inversión y permisos, la oposición apuesta por la creación de un “sistema único de permisos” y la eliminación de la “instancia política del comité de ministros” que revisan proyectos medioambientales. El sexto, en tanto, se centra en las pymes y se proponen ideas como un Fogape simplificado.

En el séptimo punto, sobre evasión y elusión, se plantea un levantamiento del secreto bancario acotado a “grandes contribuyentes”, mientras que en el octavo, respecto a responsabilidad fiscal, se busca establecer una mesa “técnica de alto nivel y retiro de la urgencia para la discusión del proyecto de megarreforma en el Congreso”, argumentando las advertencias de entidades como el FMI y el CFA.

Finalmente, se proponen materias sobre “municipios y territorios”, como fortalecer el Fondo Común Municipal y revertir los recortes en salud primaria.

En la primera contrapropuesta se recogió el corazón del megaproyecto, sobre una rebaja al impuesto de las grandes empresas, pero con compensaciones. Dirigentes esperan que lo mismo ocurra en esta ocasión, para la versión final del documento.

El anticipo por ir al TC

En paralelo, la mesa de secretarios generales volvió a reunirse este jueves en la sede del PS. Durante el encuentro, varios dirigentes lamentaron la demora que han tenido para decidir las formas de ir al Tribunal Constitucional por el megaproyecto, en caso de que este se apruebe en el Congreso sin mayores modificaciones.

El oficialismo tiene los apoyos para sacar adelante la iniciativa y en La Moneda han dicho que con un voto basta y sobra. En ese contexto, la oposición llegó al consenso de que el principal argumento que tienen para llevar el caso ante el TC es la invariabilidad tributaria por 25 años.

Los tiempos aún están en definición, pero lo lógico, dicen, es hacer el anuncio cuando se apruebe. De todos modos, las mismas fuentes advierten que el próximo lunes, en la reunión de timoneles, podría salir humo blanco. De hecho, este jueves el secretario general del PS, Arturo Barrios, llegó a plantear que el constitucionalista Jorge Correa Sutil (DC) estaba disponible para llevar el caso.

Mientras la oposición se toma su tiempo analizando el tema, Jaime Mulet, diputado de la FRVS que antes participaba de los encuentros con la oposición, anunció este jueves su decisión de ir al TC.