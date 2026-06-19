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    Política

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Según señalan desde Presidencia, su presencia en Palacio obedece solamente a una reunión protocolar.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Pasadas las 17:00 horas de este viernes estaba prevista la llegada del expresidente y recientemente nombrado embajador de Chile en Misión Especial ad honorem, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast. Y así ocurrió.

    Sin embargo, Frei no tuvo contacto con la prensa, ya que ingresó a la sede de gobierno a través del acceso subterráneo, pero sí se pudo ver a una de sus hijas, Magdalena Frei.

    Según señalan desde Presidencia, su presencia en Palacio obedece solamente a una reunión protocolar y privada.

    De todas maneras, se espera que más tarde se envíe un comunicado dando mayores detalles de la reunión entre ambas figuras que, durante los últimos meses, han tenido acercamientos.

    Durante la campaña presidencial, Frei decidió desmarcarse de la Democracia Cristiana que apoyó a Jeannette Jara (PC) en ese entonces.

    No solo eso, recibió en su domicilio al ahora Mandatario junto a su esposa, lo que desencadenó una serie de reproches de la falange.

    Luego, a fines de mayo, fue designado por Kast como embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem, en atención a su “destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

    Cargo que ocupó antes desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet hasta la segunda administración de Sebastián Piñera en 2022, y que ahora retomó con Kast.

    Más sobre:José Antonio KastEduardo FreiLa MonedaGobierno

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