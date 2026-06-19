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    Política

    Diputadas del Partido Cristiano anuncian proyecto para extender imprescriptibilidad de la trata de personas en menores de edad

    El proyecto no solo incluye la explotación sexual, sino también las demás finalidades previstas en el artículo 411 quáter del Código Penal, como trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a ésta, y extracción de órganos.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz

    Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Cristiano de Chile (PCCH) presentarán una iniciativa legal que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal de niños, niñas y adolescentes frente al delito de trata de personas.

    La iniciativa tiene como eje central extender la imprescriptibilidad de la acción penal a todos los casos de trata de personas en que la víctima sea menor de edad, incluyendo no solo la explotación sexual, sino también las demás finalidades previstas en el artículo 411 quáter del Código Penal, como trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a ésta, y extracción de órganos.

    El proyecto también contempla el aumento de la pena cuando el delito sea cometido por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él.

    Además, establece la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

    Al respecto, la diputada Francesca Muñoz señaló que “cuando una niña, niño o adolescente es víctima de trata de personas, el delito debe ser imprescriptible en todos los casos. Si la finalidad fue someter a la víctima a trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud, prácticas análogas o extracción de órganos, la ley también debe permitir investigar y sancionar a los responsables sin límite de tiempo. Ese es el objetivo de este proyecto, que ninguna forma de trata contra menores de edad quede fuera de la máxima protección penal”.

    En la misma línea, la diputada Sara Concha sostuvo que “debemos perfeccionar la legislación chilena para sancionar de manera efectiva a quienes cometan estos graves delitos, que constituyen un atentado grave contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

    Las parlamentarias recordaron que durante 2024 y 2025 han levantado diversas alertas sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

    Finalmente, la diputada Muñoz sostuvo que confía en que esta iniciativa tendrá apoyo transversal y avanzará con prontitud en el Congreso Nacional.

    Más sobre:Trata de personasmenoresproyecto de ley

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