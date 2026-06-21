FRVS escoge nueva directiva con Jaime Mulet a la cabeza y el exministro Esteban Valenzuela como vicepresidente
La convención nacional de la Federación Regionalista Verde Social escogió a sus nuevos representantes para el período 2026-2029. La llegada de Valenzuela a la vicepresidencia del FRVS marcaría su retorno a la administración del partido que fundó en 2017.
El pasado viernes se desarrolló la convención nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), instancia en la que el partido definió su nueva directiva para el período 2026-2029.
En aquella instancia se definió que el diputado Jaime Mulet asuma la presidencia de la colectividad. Además, el exministro de Agricultura de Gabriel Boric, Esteban Valenzuela, asumirá la primera vicepresidencia.
El fundador del partido y exdiputado estaba dedicado esencialmente al academia en la Universidad de Concepción, luego de dejar con polémica la administración del Ministerio de Agricultura en agosto de 2025. La situación llevó a un quiebre definitivo de la colectividad con el Ejecutivo de ese entonces.
Mientras tanto, como secretaria general asumirá la exconcejala de Pudahuel Mónica Sánchez. La segunda vicepresidencia la tendrá Gemita Álvarez; el tercer vicepresidente será Diego Durán; mientras que la cuarta vicepresidencia estará en manos de Iris Morales.
Mulet explicó que su objetivo durante su período al mando será “fortalecer a la Federación Regionalista Verde Social en todas las regiones de Chile, desarrollar un congreso ideológico durante el segundo semestre de 2026 y preparar el partido a través de capacitaciones, formación para la militancia y los futuros candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales, consejeros regionales y gobernadores”.
El parlamentario adelantó que buscarían luchar por el centro político que actualmente está representado a través del Partido de la Gente (PDG).
“Debemos hacer un esfuerzo por abrir espacios con claridad hacia el centro político y buscar acuerdos amplios que den seguridad y estabilidad para generar empleo y recuperar crecimiento, sin debilitar el medio ambiente y de esta forma disputar el espacio por donde penetra el populismo del PDG”, explicó Mulet.
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