Esteban Valenzuela cuestiona las razones de su salida del gobierno: “Hay una racionalidad política que no la comparto”

Tras el recambio en el Ministerio de Agricultura, el extitular de la cartera, Esteban Valenzuela, cuestionó los motivos para su remoción. El militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) asumió el costo político de la decisión de su partido de separarse de la lista única oficialista.

La decisión del FRVS y Acción Humanista molestó en La Moneda, especialmente porque el Presidente Gabriel Boric realizó gestiones personales para avanzar con el pacto único. Al no concretarse, El FRVS se quedó sin autoridades en el gabinete.

Así las cosas, este lunes, en conversación con radio Infinita, el exministro defendió que abogó “internamente por la lista unitaria, advirtiendo que iba a ser muy difícil”.

Y recalcó que: “El presidente me dijo, quiero que usted sea el ministro de Agricultura, porque sabe que yo he estudiado en Wisconsin, en una de las universidades agraristas, que es una plataforma agraria en Chile, y porque fui capaz de articular a todo el mundo en la Comisión de Estado para la Descentralización, en lo que era un voto unánime, o sea capacidad de articulación, eso es lo que se requiere en estos procesos políticos, pero somos parte de una coalición, somos parte de una primaria, donde se va a respetar y se va a apoyar a Jeannette Jara, y los ministros pueden salir”.

De todas formas, precisó que detrás de su salida “hay una cierta racionalidad política que no comparto, pero existe".

En esa línea, añadió: “Se hizo un esfuerzo intermediando para buscar algún acuerdo de los distintos básicos que pedían el FRVS, pero no hubo comunicación ni voluntad, y cuando ya se retiran de esas negociaciones hubo sonrisas de otros”.