Devuelven a Bolivia a los cinco militares detenidos en la frontera de Colchane: les abrirán sumario informativo militar

Pasadas las 21:00 horas del jueves, la Policía de Investigaciones (PDI), en instalaciones de la Dirección General de Migración de Pisiga, en el departamento de Oruro, Bolivia, hizo entrega a la Dirección General de Migración (Digemig) y la Policía Boliviana de los cinco militares de ese país detenidos más temprano esa misma jornada en la frontera de Colchane, en la región de Tarapacá.

El Ministerio de Defensa de Bolivia informó que los efectivos militares serían parte del Grupo de Tarea Conjunta (GTC) “Huayllas” de ese país.

El personal detenido y posteriormente retornado a Bolivia sería el teniente de navío Jaime Cristhian Zeballos Soto, los suboficiales Ramiro Álvaro Quisbert Vallejos, Nelson Frank Catari Rodas y Néstor Zapana Mamani, además del sargento segundo Luis Lenin Rodríguez Sanga.

Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia

Su captura fue ejecutada por Personal de la Jefatura de Área fronteriza de Tarapacá, quienes identificaron al personal militar a 500 metros al interior del territorio nacional.

Desde el Ministerio de Defensa de Bolivia señalaron que el personal “se encontraba ejecutando operaciones de lucha contra el contrabando en el sector del Salar de Coipasa, en cumplimiento de la Orden de Operaciones N.° 037/26 del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC)“.

En el procedimiento se incautó un vehículo Toyota Land Cruiser con placa 4838-FUP, un fusil FAL, cinco pistolas de dotación individual, cinco teléfonos celulares, una tableta electrónica y una computadora portátil. Todos estos elementos todavía estarían retenidos mientras continúa la investigación del caso, según explicó el jueves el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres.

Este viernes, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando de Bolivia, el coronel José Castro, explicó que se abrió un sumario informativo militar para reconstruir los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad administrativa, disciplinaria o de otra naturaleza.