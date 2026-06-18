SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ejército chileno detiene a cinco militares bolivianos que ingresaron por frontera de Colchane

    Tras la detención, se incautó un vehículo militar sin placa patente de marca Toyota. También cinco armamentos tipo pistola, un fusil de guerra (la totalidad con su respectiva munición) y tres cartuchos de gas CS y una granada de mano de gas.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Ministerio de Obras Públicas

    Durante la mañana de este jueves, personal de la Jefatura de Área fronteriza de Tarapacá detectó desde un puesto de observación militar en Colchane, una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera hacia Bolivia en el sector del Salar de Coipasa.

    Tras la osbervación, patrullas de interceptación de Carabineros se dirigieron a fiscalizar al sector y notaron la presencia de personal militar boliviano aproximadamente a 500 metros al interior del territorio nacional.

    Los cinco militares bolivianos fueron fiscalizados y posteriormente detenidos y trasladados a la subcomisaría de Colchane.

    En el procedimiento se incautó un vehículo militar sin placa patente de marca Toyota, Modelo Land Cruiser. También cinco armamentos tipo pistola, un fusil de guerra (la totalidad con su respectiva munición) y tres cartuchos de gas CS y una granada de mano de gas.

    Al respecto, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, manifestó: “Este tipo de situaciones corresponde al trabajo interagencial realizado en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”.

    Con todo, el procedimiento fue derivado a la Fiscalía del Tamarugal, y según información posterior, tras diligencias efectuadas por equipo multidisciplinario y por instrucciones de bitácora y el fiscal jefe de dicha provincia, no se pudo establecer vinculación con delito de contrabando u otro.

    Por lo tanto, se procederá a remitir totalidad de armamento y munición con cadena de custodia a Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Iquique, para su revisión e informe técnico, siendo estas remitidas vía Cancillería a Bolivia.

    En tanto, el vehículo militar quedó a disposición de la Fiscalía del Tamarugal para luego ser entregado por vías diplomáticas respectivas.

    Los cinco detenidos serán reconducidos a través del Complejo Fronterizo Colchane mediante protocolo de reconducción coordinado con Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

    Por su parte, el fiscal de la zona, Milton Torres, sostuvo: “Luego de realizar todas las diligencias con personal de Carabineros especializados en frontera, se ha logrado finalmente concluir que no hay un delito que se les pueda imputar por ahora y desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, desde ese punto de vista se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia, mientras que el armamento, así como el vehículo en el cual ellos estaban, será repetido en su momento, previo a análisis, vía consular al país de Bolivia también.

    Más sobre:MilitaresMacrozona NorteFronteraBolivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza el 52%, la cifra más alta de 2026

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Lo más leído

    1.
    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    Los 12 adultos que Contraloría identificó como acompañantes de 486 niños haitianos que ingresaron a Chile

    2.
    Magistrada del juicio por emisores de licencias falsas se inhabilita tras apertura de cuaderno de remoción en su contra

    Magistrada del juicio por emisores de licencias falsas se inhabilita tras apertura de cuaderno de remoción en su contra

    3.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    4.
    Menor está en riesgo vital: Carabineros detiene a sujeto investigado por agresión a niña de cuatro años en Melipilla

    Menor está en riesgo vital: Carabineros detiene a sujeto investigado por agresión a niña de cuatro años en Melipilla

    5.
    Pacientes sociosanitarios: las 1.056 personas dadas de alta que siguen ocupando camas hospitalarias por falta de redes

    Pacientes sociosanitarios: las 1.056 personas dadas de alta que siguen ocupando camas hospitalarias por falta de redes

    6.
    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric
    Chile

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza el 52%, la cifra más alta de 2026

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center
    Negocios

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Las sugerencias de Andrea Repetto para el proyecto de sala cuna universal

    Problemas de las pymes: reducción de jornada a 42 horas afectó a un tercio su negocio y sube postergación del pago del IVA

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B
    El Deportivo

    Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B

    Sicólogos, informes de Canadá y Qatar y millonario bono: la preparación de Cristián Garay para su debut en el Mundial

    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin
    Mundo

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    “Si Ucrania arde, Moscú también arderá”: Zelenski reivindica uno de los peores ataques a Rusia con más de 500 drones

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)