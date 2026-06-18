Ejército chileno detiene a cinco militares bolivianos que ingresaron por frontera de Colchane

Durante la mañana de este jueves, personal de la Jefatura de Área fronteriza de Tarapacá detectó desde un puesto de observación militar en Colchane, una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera hacia Bolivia en el sector del Salar de Coipasa.

Tras la osbervación, patrullas de interceptación de Carabineros se dirigieron a fiscalizar al sector y notaron la presencia de personal militar boliviano aproximadamente a 500 metros al interior del territorio nacional.

Los cinco militares bolivianos fueron fiscalizados y posteriormente detenidos y trasladados a la subcomisaría de Colchane.

En el procedimiento se incautó un vehículo militar sin placa patente de marca Toyota, Modelo Land Cruiser. También cinco armamentos tipo pistola, un fusil de guerra (la totalidad con su respectiva munición) y tres cartuchos de gas CS y una granada de mano de gas.

Al respecto, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, manifestó: “Este tipo de situaciones corresponde al trabajo interagencial realizado en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”.

Con todo, el procedimiento fue derivado a la Fiscalía del Tamarugal, y según información posterior, tras diligencias efectuadas por equipo multidisciplinario y por instrucciones de bitácora y el fiscal jefe de dicha provincia, no se pudo establecer vinculación con delito de contrabando u otro.

Por lo tanto, se procederá a remitir totalidad de armamento y munición con cadena de custodia a Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Iquique, para su revisión e informe técnico, siendo estas remitidas vía Cancillería a Bolivia.

En tanto, el vehículo militar quedó a disposición de la Fiscalía del Tamarugal para luego ser entregado por vías diplomáticas respectivas.

Los cinco detenidos serán reconducidos a través del Complejo Fronterizo Colchane mediante protocolo de reconducción coordinado con Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Por su parte, el fiscal de la zona, Milton Torres, sostuvo: “Luego de realizar todas las diligencias con personal de Carabineros especializados en frontera, se ha logrado finalmente concluir que no hay un delito que se les pueda imputar por ahora y desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, desde ese punto de vista se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia, mientras que el armamento, así como el vehículo en el cual ellos estaban, será repetido en su momento, previo a análisis, vía consular al país de Bolivia también.