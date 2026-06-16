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    FACH mantiene puente aéreo humanitario en Bolivia con traslado de 10 toneladas de alimentos a La Paz

    "Nos sentimos orgullosos de poder aportar nuestras capacidades operacionales y logísticas para apoyar a la población boliviana en un momento complejo", manifestó el capitán Felipe Acuña.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un avión C-130 Hércules del Grupo de Aviación N°10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) efectuó el traslado de 10 toneladas de alimentos desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz, en el marco de la operación de apoyo humanitario que se desarrolla en Bolivia.

    El traslado tenía por objetivo contribuir en mantener el abastecimiento de productos esenciales para la población afectada por la actual crisis de suministros que enfrenta el vecino país.

    Las labores comenzaron durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

    Allí, personal de la FACH participó en las tareas de carga de la aeronave para posteriormente despegar con destino al Aeropuerto Internacional de El Alto, aterrizando a las 10.00 horas para efectuar la entrega de los alimentos.

    Tras completar la descarga, la aeronave embarcó nuevos contenedores para alimentos e insumos.

    “La Fuerza Aérea de Chile mantiene una permanente disposición para colaborar en operaciones de ayuda humanitaria y cooperación internacional. Nos sentimos orgullosos de poder aportar nuestras capacidades operacionales y logísticas para apoyar a la población boliviana en un momento complejo, contribuyendo al traslado de alimentos e insumos esenciales para quienes más lo necesitan”, manifestó el comandante de la aeronave, capitán de bandada aérea Felipe Acuña.

    Acuña informó que durante los próximos días continuarán desarrollando este puente aéreo entre Santa Cruz y La Paz, con el propósito de “apoyar los esfuerzos de abastecimiento y colaborar con las autoridades locales en beneficio de la población afectada”.

    Más sobre:FACHBolivia

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