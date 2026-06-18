Encuesta revela graves brechas de información de alumnos vulnerables: el 33% sabe puntaje mínimo en PAES para postular

Santiago, 02 de diciembre 2024 Estudiantes asisten al Colegio Particular Salesiano el Patrocinio de San Jose ubicado en la comuna de Providencia para realizar la prueba PAES. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este miércoles culminaron tres días de rendición de la PAES de Invierno, prueba para acceder a las universidades adscritas al Sistema de Acceso y que este año tuvo a 34.324 personas inscritas, la cifra más alta desde creada esta instancia de mitad de año.

En este contexto, Formando Chile presenta los resultados de su 4ª Encuesta de Estudiantes y Acceso a la Educación Superior, estudio aplicado entre marzo y abril sobre brechas de información en estudiantes de alta vulnerabilidad al que tuvo acceso La Tercera y que dan cuenta de que la desinformación persiste .

La encuesta fue respondida por 2.562 estudiantes de tercero y cuarto medio de establecimientos con Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) superior al 80%, distribuidos en cinco regiones: Metropolitana, Biobío, La Araucanía, O’Higgins y Valparaíso.

A diferencia de encuestas pasadas, esta vez se le dio a los estudiantes la opción de respuesta “no lo sé”, lo que según la organización refleja un desconocimiento aún mayor de lo que las encuestas anteriores mostraban. “Cuando les dimos la opción de responder honestamente que no saben, los números empeoraron. Eso nos dice que en años anteriores estábamos subestimando el problema”, dice Antonia Valdés, coordinadora de Medición.

Según las conclusiones a las que llegó el estudio, el dato más alarmante es que sólo el 33% de los estudiantes sabe cuál es el puntaje mínimo para postular a las universidades del Sistema de Acceso . En otras palabras, dos de cada tres jóvenes desconocen uno de los requisitos más básicos del proceso.

La brecha es distinta según sexo -un 29% en hombres y un 35% en mujeres-, pero también por región: el Biobío registra el dato más crítico, con solo un 25% de respuestas correctas.

Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile, señala de manera general que informar a tiempo no es algo menor: “Es una intervención con impacto real en la trayectoria de vida de un joven. Un estudiante que sabe cómo funciona la gratuidad, qué opciones de carrera existen y cómo postular, tiene más herramientas para decidir su futuro”.

Otra parte del estudio aborda las creencias erradas sobre la gratuidad, las que persisten tras cuatro años realizando la encuesta: un 45% cree que para acceder a gratuidad se requiere un puntaje ponderado mínimo de 600 puntos en la PAES, lo que es falso.

En tanto, el 64% cree que la gratuidad se pierde automáticamente si se reprueban ramos, lo que tampoco es correcto. Asimismo, un 34% cree que se necesita promedio de notas igual o superior a 5,5 para acceder a gratuidad, desconociendo que los requisitos son exclusivamente económicos.

“Cuando un joven no sabe que tiene una vía de financiamiento, puede descartar la educación superior antes de intentarlo. Cuando no conoce todas las instituciones, descarta opciones de carrera que podrían transformar su vida. La información oportuna no es un detalle: es lo que determina qué futuros se permiten soñar”, dice Hormazábal.

Al ver distintos aspectos que se han medido desde siempre (2023), es posible señalar que el 67% conoce qué es la PAES; un 70% sabe qué es el NEM; el 63% conoce qué es el FUAS; el 54% sabe qué es el ranking; y el 63% está al tanto de qué es el puntaje de corte.

Además, es posible concluir que dentro de las regiones analizadas, Valparaíso es la que tiene mayores brechas de información: en casi todos los indicadores de conocimiento figura en los niveles más bajos. Por ejemplo, en puntaje mínimo de postulación, el 40% de los estudiantes sabe la respuesta correcta, aunque en el mito del puntaje de 600 puntos para poder acceder gratuidad, O’Higgins tiene la tasa más baja de respuesta correcta, con un 29%.

Del mismo modo, de forma general los estudiantes de colegios técnico-profesionales muestran menores niveles de conocimiento que los científico-humanistas.