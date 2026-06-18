SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuesta revela graves brechas de información de alumnos vulnerables: el 33% sabe puntaje mínimo en PAES para postular

    La 4ª Encuesta de Estudiantes y Acceso a la Educación Superior de Formando Chile revela, además, que el 45% de los alumnos cree que para acceder a la gratuidad se requiere un piso mínimo de 600 puntos en la PAES.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Santiago, 02 de diciembre 2024 Estudiantes asisten al Colegio Particular Salesiano el Patrocinio de San Jose ubicado en la comuna de Providencia para realizar la prueba PAES. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

    Este miércoles culminaron tres días de rendición de la PAES de Invierno, prueba para acceder a las universidades adscritas al Sistema de Acceso y que este año tuvo a 34.324 personas inscritas, la cifra más alta desde creada esta instancia de mitad de año.

    En este contexto, Formando Chile presenta los resultados de su 4ª Encuesta de Estudiantes y Acceso a la Educación Superior, estudio aplicado entre marzo y abril sobre brechas de información en estudiantes de alta vulnerabilidad al que tuvo acceso La Tercera y que dan cuenta de que la desinformación persiste.

    La encuesta fue respondida por 2.562 estudiantes de tercero y cuarto medio de establecimientos con Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) superior al 80%, distribuidos en cinco regiones: Metropolitana, Biobío, La Araucanía, O’Higgins y Valparaíso.

    A diferencia de encuestas pasadas, esta vez se le dio a los estudiantes la opción de respuesta “no lo sé”, lo que según la organización refleja un desconocimiento aún mayor de lo que las encuestas anteriores mostraban. “Cuando les dimos la opción de responder honestamente que no saben, los números empeoraron. Eso nos dice que en años anteriores estábamos subestimando el problema”, dice Antonia Valdés, coordinadora de Medición.

    Según las conclusiones a las que llegó el estudio, el dato más alarmante es que sólo el 33% de los estudiantes sabe cuál es el puntaje mínimo para postular a las universidades del Sistema de Acceso. En otras palabras, dos de cada tres jóvenes desconocen uno de los requisitos más básicos del proceso.

    La brecha es distinta según sexo -un 29% en hombres y un 35% en mujeres-, pero también por región: el Biobío registra el dato más crítico, con solo un 25% de respuestas correctas.

    Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile, señala de manera general que informar a tiempo no es algo menor: “Es una intervención con impacto real en la trayectoria de vida de un joven. Un estudiante que sabe cómo funciona la gratuidad, qué opciones de carrera existen y cómo postular, tiene más herramientas para decidir su futuro”.

    Otra parte del estudio aborda las creencias erradas sobre la gratuidad, las que persisten tras cuatro años realizando la encuesta: un 45% cree que para acceder a gratuidad se requiere un puntaje ponderado mínimo de 600 puntos en la PAES, lo que es falso.

    En tanto, el 64% cree que la gratuidad se pierde automáticamente si se reprueban ramos, lo que tampoco es correcto. Asimismo, un 34% cree que se necesita promedio de notas igual o superior a 5,5 para acceder a gratuidad, desconociendo que los requisitos son exclusivamente económicos.

    “Cuando un joven no sabe que tiene una vía de financiamiento, puede descartar la educación superior antes de intentarlo. Cuando no conoce todas las instituciones, descarta opciones de carrera que podrían transformar su vida. La información oportuna no es un detalle: es lo que determina qué futuros se permiten soñar”, dice Hormazábal.

    Al ver distintos aspectos que se han medido desde siempre (2023), es posible señalar que el 67% conoce qué es la PAES; un 70% sabe qué es el NEM; el 63% conoce qué es el FUAS; el 54% sabe qué es el ranking; y el 63% está al tanto de qué es el puntaje de corte.

    Además, es posible concluir que dentro de las regiones analizadas, Valparaíso es la que tiene mayores brechas de información: en casi todos los indicadores de conocimiento figura en los niveles más bajos. Por ejemplo, en puntaje mínimo de postulación, el 40% de los estudiantes sabe la respuesta correcta, aunque en el mito del puntaje de 600 puntos para poder acceder gratuidad, O’Higgins tiene la tasa más baja de respuesta correcta, con un 29%.

    Del mismo modo, de forma general los estudiantes de colegios técnico-profesionales muestran menores niveles de conocimiento que los científico-humanistas.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorPAESPAES de InviernoAdmisión 2027

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast convoca a La Moneda a los tres poderes del Estado tras revelación de Contraloría por posible tráfico de niños haitianos

    Unicef pide “máxima celeridad” a las instituciones del Estado de Chile para aclarar paradero de niños haitianos que ingresaron al país

    Senado pide a Presidente Kast elaborar plan nacional para ubicar a niños haitianos que ingresaron al país

    EE.UU. da a conocer acuerdo de 14 puntos con Irán: fin al conflicto “en todos los frentes” y dinero para la reconstrucción del país asiático

    Inscritos en el registro artesanal de pesca fueron casi 10 mil, pero solo 310 registran actividad pesquera

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados

    Lo más leído

    1.
    Más de 200 niños y vuelos sin listados de pasajeros: fiscal Campos entrega detalles sobre investigación por ingreso sin control de menores haitianos

    Más de 200 niños y vuelos sin listados de pasajeros: fiscal Campos entrega detalles sobre investigación por ingreso sin control de menores haitianos

    2.
    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra Escuelas Protegidas

    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra Escuelas Protegidas

    3.
    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

    4.
    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    5.
    Arajet, Aruba Airlines y Galistair: las tres aerolíneas que investiga la Fiscalía por tráfico de niños haitianos

    Arajet, Aruba Airlines y Galistair: las tres aerolíneas que investiga la Fiscalía por tráfico de niños haitianos

    6.
    Colegio de Abogados bajo presión: las gestiones para activar un pronunciamiento contra el exconsejero Zaliasnik

    Colegio de Abogados bajo presión: las gestiones para activar un pronunciamiento contra el exconsejero Zaliasnik

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Encuesta revela graves brechas de información de alumnos vulnerables: el 33% sabe puntaje mínimo en PAES para postular
    Chile

    Encuesta revela graves brechas de información de alumnos vulnerables: el 33% sabe puntaje mínimo en PAES para postular

    Lago Caburgua presenta preocupante retroceso de sus aguas: registra un descenso de 200 metros en la playa

    Pacientes sociosanitarios: las 1.056 personas dadas de alta que siguen ocupando camas hospitalarias por falta de redes

    Inscritos en el registro artesanal de pesca fueron casi 10 mil, pero solo 310 registran actividad pesquera
    Negocios

    Inscritos en el registro artesanal de pesca fueron casi 10 mil, pero solo 310 registran actividad pesquera

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    El desahogo de Harry Kane tras el triunfo inglés: “No sé si soy invencible, pero me siento en mi mejor momento”
    El Deportivo

    El desahogo de Harry Kane tras el triunfo inglés: “No sé si soy invencible, pero me siento en mi mejor momento”

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia

    El mejor partido del Mundial: Inglaterra supera a Croacia con la fortaleza de Kane y Bellingham en Dallas

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    EE.UU. da a conocer acuerdo de 14 puntos con Irán: fin al conflicto “en todos los frentes” y dinero para la reconstrucción del país asiático
    Mundo

    EE.UU. da a conocer acuerdo de 14 puntos con Irán: fin al conflicto “en todos los frentes” y dinero para la reconstrucción del país asiático

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)