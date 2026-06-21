Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming. Foto referencial redes sociales @wellingtonphoenix y @nzallwhites

Este domingo Nueva Zelanda se mide contra Egipto por el Mundial 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo G.

El conjunto de Tim Payne viene igualar a 2 con Irán en el debut, mientras que los Faraones también empataron en su primer partido al dejar un marcador 1-1 con Bélgica.

Cuándo juega Nueva Zelanda vs. Egipto

El partido de Nueva Zelanda contra Egipto es este domingo 21 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Dónde ver a Nueva Zelanda vs. Egipto

El partido de Nueva Zelanda contra Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.