Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming
El equipo del jugador viral Tim Payne se enfrenta a los Faraones por la segunda fecha del Mundial 2026.
Este domingo Nueva Zelanda se mide contra Egipto por el Mundial 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo G.
El conjunto de Tim Payne viene igualar a 2 con Irán en el debut, mientras que los Faraones también empataron en su primer partido al dejar un marcador 1-1 con Bélgica.
Cuándo juega Nueva Zelanda vs. Egipto
El partido de Nueva Zelanda contra Egipto es este domingo 21 de junio, a las 21:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.
Dónde ver a Nueva Zelanda vs. Egipto
El partido de Nueva Zelanda contra Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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