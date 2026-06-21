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    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming

    El equipo del jugador viral Tim Payne se enfrenta a los Faraones por la segunda fecha del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Egipto en TV y streaming. Foto referencial redes sociales @wellingtonphoenix y @nzallwhites

    Este domingo Nueva Zelanda se mide contra Egipto por el Mundial 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo G.

    El conjunto de Tim Payne viene igualar a 2 con Irán en el debut, mientras que los Faraones también empataron en su primer partido al dejar un marcador 1-1 con Bélgica.

    Cuándo juega Nueva Zelanda vs. Egipto

    El partido de Nueva Zelanda contra Egipto es este domingo 21 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

    Dónde ver a Nueva Zelanda vs. Egipto

    El partido de Nueva Zelanda contra Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Copa Mundial de la FIFACopa Mundial de la FIFA 2026Partidos hoyMundial hoyPartidos Mundial 2026 hoyNueva ZelandaEgiptoNueva Zelanda - EgiptoNueva Zelanda vs EgiptoTim PayneDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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