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    Política

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    Esta instancia se abocará a zanjar los aspectos como ciertas ambigüedades que restrinjan la acción policial o de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público o estados de excepción. El presidente será el senador Karim Bianchi (Ind.).

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    9 JUNIO 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD, MARTIN ARRAU DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Hasta la sala n°4 de la Cámara Alta llegaron este miércoles senadores y diputados integrantes de las comisiones de Seguridad y Defensa de las respectivas cámaras.

    ¿El objetivo? Constituir la comisión mixta encargada de resolver las divergencias entre suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado en torno al proyecto de ley, iniciado en un mensaje del gobierno del expresidente Gabriel Boric, sobre las reglas de uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

    Iniciada la sesión, el senador Juan Luis Castro (PS) propuso a Francisco Huenchumilla (DC) como presidente. Sin embargo, el diputado Luis Sánchez (republicano) elevó a Karim Bianchi (Ind.) como el mandamás de la mixta.

    Con esos nombres sobre la mesa, Bianchi se terminó imponiendo al experimentado senador.

    Esta instancia se abocará a zanjar los aspectos como ciertas ambigüedades que restrinjan la acción policial o de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público o estados de excepción.

    Junto con ello, deberá resolver las divergencias sobre la competencia de la justicia ordinaria o militar en procedimientos que involucren a efectivos de las Fuerzas Armadas y ajustar las normas a la realidad del combate delictivo y las exigencias de seguridad pública actual, garantizando el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

    Consultado el senador Bianchi, aseguró que “esta es una discusión sumamente relevante que se ha dilatado por más de tres años y que no puede seguir esperando.

    “El objetivo de fondo -prosiguió Bianchi- es elevar las Reglas del Uso de la Fuerza en el ejercicio del orden público a rango legal, otorgando un marco claro y garantías al personal policial y militar para el ejercicio de la fuerza”.

    La comisión acordó sesionar los martes desde las 15.00 horas y que su primer invitado sea el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

    Un año para cada trámite

    Ingresado en abril de 2023 a la Cámara de Diputados, el proyecto recién fue despachado desde esta corporación al Senado el 4 de mayo de 2024.

    Posteriormente, en la Cámara Alta estuvo tramitándose desde el 7 de mayo de este año hasta el 23 de abril de 2025, cuando esta rama del Congreso evacuó la iniciativa gubernamental con modificaciones respecto de lo que había recibido desde los diputados.

    El 12 de mayo del año pasado, la Cámara rechazó las observaciones que habían hecho los senadores, por lo que el tercer trámite de la comisión mixta se activó inmediatamente.

    Luego de una serie de cambios de nombres que integrarían esta instancia, finalmente este miércoles los legisladores tuvieron el primer apronte al proyecto como comisión.

    Por el Senado, además de Bianchi, están Andrés Longton (RN), Cristian Vial (Ind.-republicano), Juan Luis Castro (PS) y Francisco Huenchumilla (DC).

    Por la Cámara están Eduardo Cretton (UDI), Luis Pardo (RN), Patricio Pinilla (DC) y Lorena Fries (FA).

    Respecto de premura para tramitar estos nudos, si bien no fue tema de conversación en la sesión, desde el gobierno entregaron la primera señal, al ponerle suma urgencia a la iniciativa, es decir, apurar al Congreso para que despache las normas en un plazo de seis días.

    Más sobre:PolíticaCongreso NacionalSenadoCámara de DiputadosRUF

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