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    Pavez informa que a partir de mañana los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país con salvoconducto

    “La Subsecretaría de Relaciones Exteriores ya emitió la resolución que permite homologar el salvoconducto que está disponible en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela como un documento válido de viaje”, dio a conocer la autoridad de gobierno.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    Pasado el mediodía en una nueva vocería desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio a conocer que a partir de mañana 18 de septiembre los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país utilizando un salvoconducto.

    “La Subsecretaría de Relaciones Exteriores ya emitió la resolución que permite homologar el salvoconducto que está disponible en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela como un documento válido de viaje”, señaló Pavez.

    En esa misma línea, detalló que “esa resolución se está publicando en el día de hoy en el Diario Oficial, lo que significa que a partir de mañana, si es que no se informa lo contrario, todos los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte vencido, pero que cuenten con este salvoconducto, y todos los ciudadanos venezolanos que cuenten con el salvoconducto, aunque no tengan documento de viaje, van a poder ser autorizados por la Policía de Investigaciones a poder salir del país”.

    “El gobierno puede comer y mascar chicle”

    Por otro lado, Pavez aseguró que el gobierno puede responder de manera simultánea a las urgencias que aquejan al país, en vista a que además de combatir al crimen organizado, el Ejecutivo ha puesto como prioridad disminuir las cifras de desempleo.

    Lo anterior, además, por el llamado a no dejar de lado la seguridad, que hizo ayer en la inauguración de fondas en el Parque O´Higgins, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

    “El gobierno trabaja en todos los ámbitos que le corresponden las tareas de servicio público que son parte de lo que el Presidente José Antonio Kast ha expuesto al país con toda la intensidad en todos los frentes. Efectivamente, nosotros tenemos en nuestro país una emergencia en seguridad que ha demandado una prioridad muy muy importante de la forma en que operativamente se ha ido conduciendo la gestión por parte del ministro Arrau”, defendió Pavez.

    Luego aseguró: “Esa priorización no ha cambiado, pero sí es importante entender que la situación económica y la situación de empleo nos han obligado a redoblar esfuerzos para poder llegar con soluciones prontas a los hogares de Chile que no lo están pasando bien cuya situación evidentemente reconocemos como una realidad de la cual no quisiéramos que no se solucionara. En esa forma, como dice el viejo adagio, el gobierno puede caminar y mascar chicle. No se ha desatendido en ningún minuto la agenda de seguridad”.

    El debut de Kast en la ONU

    Este domingo el Presidente partirá a New York, Estados Unidos, para debutar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

    Al respecto, el subsecretario destacó que “el contenido y los alcances de esa presentación están siendo trabajados por los equipos de gobierno, por la Cancillería”.

    Asimismo sostuvo: “No tenemos ninguna duda de que el Presidente Kast en dicha instancia va a dejar muy claro cuáles son las prioridades del gobierno y la voluntad de nuestro país de ser un actor relevante en el concierto internacional, de ser un actor dialogante, un actor incidente y que por supuesto va a dar cuenta de lo que han sido estos meses de gobierno y también de la visión del Presidente respecto del escenario internacional y respecto también de cómo Chile se posiciona hoy en ese escenario internacional”.

    “No tenemos ninguna duda de que el Presidente va a comparecer, haciendo propia la integración en el concierto internacional de nuestro país. Va a ser una presentación conforme a lo que los presidentes de Chile en general siempre han demostrado en Naciones Unidas, la voluntad de nuestro país de ser un actor internacional relevante, del respeto permanente al derecho internacional de los derechos humanos y al compromiso con la integración de Chile al mundo”, añadió.

    Salida de nuevo seremi

    Asimismo, fue consultado sobre la salida de un nuevo seremi del gobierno, en particular del seremi de Salud de La Araucanía por sus declaraciones tras la tragedia en Pitrufquén.

    Al respecto, dijo: “Hay autoridades que han tenido que salir del gobierno por distintas circunstancias. Lo que más le importa al gobierno es que cuando se suscitan problemas, esos puedan resolverse rápido y por lo tanto, más que el número de autoridades que han dejado el cargo, yo quisiera destacar la forma en que el gobierno toma las decisiones para evitar crisis posteriores y en ese sentido, que hayan autoridades en todo el territorio nacional que han presentado alguna dificultad”.

    Más sobre:Máximo PavezGobiernoInteriorSeremiJosé Antonio KastONU

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