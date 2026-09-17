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    White hace llamado a confrontar en conjunto el narcotráfico durante desfile a las Glorias del Ejército: “Chile no puede seguir llegando tarde”

    El jefe comunal de San Bernardo también llamó a la izquierda a “aportar, fiscalizar y criticar cuando corresponda”. En tanto, le pidió al Presidente José Antonio Kast que le solicitara a su sector "estar a la altura, avanzar en reformas sin colores".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 17 de septiembre 2026. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, participa en el desfile civico militar en Honor a las Glorias del Ejercito de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), realizó este jueves un llamado a las fuerzas políticas a sostener un trabajo conjunto contra el narcotráfico durante su discurso en el desfile cívico militar en honor a las Glorias del Ejercito de Chile en la comuna.

    A la instancia también asistió el Presidente José Antonio Kast y otros representantes políticos, en un contexto marcado por el frustrado plan que había urdido el Indio Juan contra el jefe comunal para darle asesinarlo en estas fechas.

    Tengo tres hermosos hijos y esta semana sentí de cerca un miedo que miles de mamás y papás de San Bernardo y de distintas comunas y localidades de Chile conocen hace años. Yo hoy tengo protección, muchos de ustedes no la tienen”, señaló sobre esta situación.

    Tras ello, centró su discurso en la recuperación de los espacios públicos y la lucha contra el narcotráfico.

    Chile no puede seguir llegando tarde. No podemos permitir que un narcotraficante llegue antes que el profesor, antes que el entrenador de fútbol o de básquetbol, antes que las artes, antes que el municipio y antes que el Estado”, enfatizó.

    Tras ello, se dirigió al Presidente de la República y señaló: “Yo quiero que le vaya bien y lo voy a repetir para que se escuche fuerte y claro. En La Moneda y también en mi partido, en mi sector, yo quiero que a usted le vaya bien”.

    “Porque si al Presidente de Chile le va bien combatiendo el narcotráfico no gana la derecha ni pierde la izquierda, gana Chile, gana San Bernardo, ganan los vecinos de Arica hasta Puerto Williams”, añadió.

    Santiago 17 de septiembre 2026. El Presidente de la Repblica, Jose Antonio Kast, junto al alcalde de San Bernardo, Christopher White, participa en el desfile civico militar en Honor a las Glorias del Ejercito de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las peticiones a la izquierda y a la derecha

    A continuación, White apuntó hacia su sector político, al que le pidió “aportar, fiscalizar y criticar cuando corresponda”.

    Pero tengamos la grandeza de apoyar cuando las cosas se hacen bien. No podemos esperar que un gobierno fracase para demostrar que teníamos razón, porque cuando un gobierno fracasa en seguridad no lo pagamos los políticos, lo paga la señora que ya no sale después que oscurece”, añadió.

    Pero no quedó hasta allí, ya que también cargó contra el sector político de José Antonio Kast: “También con mucho respeto, Presidente, a su sector pídale lo mismo, estar a la altura, avanzar en reformas sin colores. Y eso no lo he visto, porque he visto muchas zancadillas”.

    “Mientras la política pelea consigo misma, afuera hay muchísimas familias esperando respuestas. Nuestro adversario democrático no es nuestro enemigo, el enemigo está en otra parte, es el narcotráfico, es el crimen organizado, es la violencia y es el miedo”, remarcó.

    Más sobre:Fiestas PatriasChristopher WhiteSan BernardoGlorias del EjércitoSeguridadNarcotráfico

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