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    Gobierno negocia con concesionarias tarifas de los peajes: MOP espera primer acuerdo este año y baja del TAG

    El ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, afirmó que el ministerio trabaja con las empresas para “disminuir el valor de algunos de los peajes” y modificar las fórmulas de reajuste. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que las conversaciones se dan “en el ámbito del respeto a los contratos vigentes”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Autopistas urbanas podrían bajar cobro del TAG este año

    El sector del transporte y los automovilistas que se trasladan a diario por las carreteras y autopistas urbanas del país podrían recibir buenas noticias este año.

    Claro porque el gobierno negocia con las empresas concesionarias modificaciones a los contratos que permitan contener el alza de las tarifas de peajes y TAG, e incluso reducirlas, en medio de los cuestionamientos surgidos en el Congreso por el sistema de cobro.

    Así lo plantearon este jueves el ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

    Balmaceda, en conversación con Radio ADN indicó que la cartera que dirige Louis de Grange (quién está en Europa participando en el ChileDay) está trabajando con las concesionarias para “disminuir el valor de algunos de los peajes”, además de evitar que los reajustes sean demasiado pronunciados.

    “Estamos sentados con las concesionarias, particularmente con una. Estamos bastante avanzados y creemos que podemos dar buenas noticias a fin de año en términos de modificar la fórmula de reajuste de los contratos y también de ofrecer algunos descuentos”, aseguró el secretario de Estado.

    El ministro (s) enmarcó esa gestión en una preocupación del ministerio por la trayectoria de las tarifas. “Lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles, y eso es lo que nosotros tenemos como una preocupación como Ministerio”, señaló.

    En el programa Universo al Día, de Radio Universo, Balmaceda no reveló cuál es la concesionaria con la que están a punto de lograr acuerdo, pero adelantó que hay otras tres “que quieren ponerse a la fila” a negociar con la autoridad.

    “Hay soluciones que la verdad permiten hacer eso sin mayor prejuicio ni para el tiempo ni para los ciudadanos. Por ejemplo, alargar el plazo de la concesión, darle un o dos o tres años más, es algo que permitiría que las tarifas bajen de forma relevante sin un daño colateral o un efecto pernicioso”, aseguró.

    Consultado directamente sobre si esta medida u otras que son parte de las conversaciones podrían hacer caer las tarifas, el secretario de Estado respondió:

    Permitiría incluso bajar los precios. No solo frenar el alza. Ambas cosas”, sostuvo Balmaceda.

    En la conversación con esa radio, el ministro (s) dijo que esperaban poder anunciar el primer acuerdo “dentro de este año y ojalá seguir con algunas más durante el próximo año”.

    Pavez: negociación “de forma libre” y respeto a los contratos

    El subsecretario del Interior confirmó que el proceso está en curso y que el Ejecutivo lo respalda. “Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante conversaciones con múltiples concesionarias para ver de qué manera, de forma libre, hay espacio para poder negociar mejores tarifas. Es un trabajo que se está llevando adelante y que cuando hayan resultados, por supuesto que se van a dar a conocer”, afirmó Pavez.

    El subsecretario Máximo Pavez dijo que el gobierno negocia con las concesionarias para evitar alzas en cobros de peajes. MARIO TELLEZ

    La autoridad advirtió, eso sí, que la negociación no es única ni homogénea. “Es muy importante entender que el entramado de la concesionaria involucra distintos contratos, con distintos alcances, con distintas empresas. Por lo tanto, es una conversación que tiene que darse en múltiples direcciones y en múltiples ámbitos”, sostuvo.

    Pavez puso como límite el marco contractual vigente. “Lo importante es reiterar la voluntad del Gobierno de Chile de conversando en el ámbito del respeto a los contratos vigentes, poder, junto con las concesionarias, buscar mecanismos que permitan a todos los usuarios de las carreteras concesionarias acceder al servicio en mejores condiciones. Y eso es algo que valoramos y que, por supuesto, el Gobierno respalda siempre en el entendido de lo que corresponde y que es la responsabilidad y el respeto a los contratos vigentes que son parte de la seriedad que ha mostrado siempre nuestro país”, dijo.

    Más sobre:TAGMOPAutopistasPeajes

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