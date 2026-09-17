Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

Starbucks Coffee presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de revertir una resolución del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Dicho dictamen ordenó a la multinacional reincorporar a un trabajador despedido y pagarle las remuneraciones y prestaciones adeudadas.

El protagonista de la controversia es Antonio Alejandro Páez Aguilar (34), un licenciado en Historia y Geografía que se desempeña como barista. Páez tiene un largo historial como figura política y dirigente: es militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), fue candidato a la Convención Constitucional y, en noviembre de 2025, postuló a la Cámara de Diputados por el Distrito N°7, donde obtuvo 2.796 votos (0,50%), sin resultar electo. Además, participa activamente desde 2010 en el Sindicato de Trabajadores de Starbucks Coffee Chile, donde es expresidente y actual delegado.

Conflicto

La disputa judicial comenzó el 19 de agosto de 2026, cuando el sindicato y Páez interpusieron una medida prejudicial acusando a la empresa de prácticas antisindicales.

El conflicto se había detonado días antes. El 8 de agosto, Páez, quien había renunciado a la presidencia del sindicato en agosto de 2025, presentó formalmente su candidatura para las nuevas elecciones de la directiva. Apenas dos días después, Starbucks le notificó su despido invocando la causal de “necesidades de la empresa”.

La organización sindical denunció que la desvinculación fue una maniobra estratégica para bloquear la candidatura de Páez, evitando así que asumiera el cargo y adquiriera fuero laboral por los próximos tres años. En su demanda, recordaron un antecedente clave: “Anteriormente, el señor Páez había sido despedido por la misma causal y la empresa debió reincorporarlo. Esto ocurrió el 24 de enero de 2012, tras haber participado activamente del proceso de negociación colectiva y huelga del sindicato el año 2011”, detalla el escrito.

El 28 de agosto de 2026, el tribunal laboral falló a favor del trabajador en primera instancia, ordenando su reincorporación inmediata y el pago de sus sueldos atrasados.

La ofensiva legal

Al verse obligada a reintegrar a Páez de forma unilateral, la empresa estadounidense intentó frenar la medida presentando recursos de reposición y apelación. Sin embargo, chocó con un obstáculo legal: el inciso final del artículo 292 del Código del Trabajo. Esta norma, que regula las órdenes de reintegro por prácticas antisindicales, establece explícitamente que “contra estas resoluciones no procederá recurso alguno”.

Esta imposibilidad de que un tribunal superior revise la medida es lo que llevó a Starbucks al TC. A través de un escrito patrocinado por el abogado Arturo Fermandois, la compañía busca revocar la aplicación de dicho artículo. Su principal argumento es que la prohibición de apelar los deja en “completa indefensión y vulnera su derecho constitucional a un justo y racional procedimiento”.

Adicionalmente, la defensa de la multinacional subraya que la cuestionada resolución “fue dictada en el marco de un procedimiento prejudicial (previo a que se trabe el juicio laboral propiamente tal), y sin haber sido oída a la parte afectada”.

El pasado 10 de septiembre, el TC declaró inadmisible el requerimiento en primera instancia, pero otorgó a la firma un plazo de tres días para acompañar un certificado de la Corte de Apelaciones de Santiago que acreditara que la causa seguía en tramitación. Starbucks cumplió con la exigencia legal, por lo que el proceso superó esta valla y ahora resta la revisión de fondo para definir si la causa seguirá adelante.