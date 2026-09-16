SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    Grabado y trabajado durante varios meses, el álbum incorpora arreglos más elaborados, una aproximación más pop y, por primera vez en la historia del grupo, guitarra eléctrica.

    Por 
    Equipo de Culto

    Con más de una década de trayectoria, Entremares inicia una nueva etapa con el estreno de “Metamorfosis”, un álbum que amplía las fronteras de su propuesta y busca conectar su identidad folclórica con un sonido más contemporáneo y transversal. Originarios de Talcahuano, el grupo ha construido una carrera marcada por la renovación de la cueca y una creciente llegada a nuevas audiencias, alcanzando hitos como el primer lugar del Top 50 Chile de Spotify con “A Tu Lado”. “Metamorfosis” es el primer álbum de Entremares junto a Warner Music Chile y ADA Music Chile.

    “Metamorfosis” representa un cambio significativo respecto de lo que el público había escuchado antes de Entremares. Grabado y trabajado durante varios meses, el álbum incorpora arreglos más elaborados, una aproximación más pop y, por primera vez en la historia del grupo, guitarra eléctrica. Sin abandonar sus raíces, la banda define este nuevo camino bajo el concepto de “Regional Chileno”, buscando un punto de equilibrio entre la tradición y una sonoridad capaz de dialogar con la música latinoamericana contemporánea. “Hay una búsqueda de equilibrio entre nuestro sonido más tradicional y este nuevo Entremares más popero”, explica Mauro Stuardo, uno de los compositores del grupo.

    El álbum también representa una recuperación de inquietudes musicales que estuvieron presentes en los comienzos de Entremares. Es el caso de “Sólo Yo”, canción que incorpora la cumbia al repertorio de esta nueva etapa y que cuenta con la participación de La Combo Tortuga, una de las agrupaciones más reconocidas del género en Chile. La colaboración nació durante el Festival del Huaso de Olmué, a partir de las ganas de volver a explorar un estilo que el grupo había interpretado durante sus primeros años. “Queríamos volver a hacer una cumbia, como en nuestros comienzos. Lo hicimos con el espíritu de volver a abrir nuestro repertorio”, comenta Stuardo.

    Otro de los encuentros destacados de “Metamorfosis” es “Temporales de Olvido”, junto a Andrés de León, una colaboración que cruza la experiencia de uno de los nombres más reconocidos de la balada y el pop chileno con la identidad cuequera de Entremares. Para Stuardo, el proceso significó un importante desafío creativo: “Fue un sueño trabajar con Andrés de León. Fue un salto grande trabajar con una persona con tanta experiencia y tan perfeccionista”. El músico, además, recuerda que adaptar su interpretación al fraseo de una cueca fue todo un reto para De León, generando una experiencia que la banda define como especialmente enriquecedora.

    Musicalmente, el nuevo álbum también recoge referencias de la música popular latinoamericana actual. Entremares pone especial atención en el trabajo melódico y lírico de artistas mexicanos como Carín León y Christian Nodal, mientras desarrolla canciones concebidas para mantener el componente romántico que ha caracterizado a la agrupación. “Este nuevo disco viene con una energía renovada. La gente estaba acostumbrada a conocer una faceta más folclórica, pero en esta ocasión creamos un disco mucho más dinámico: cada canción tiene su alma, una magia especial”, señala Stuardo.

    Con “Metamorfosis”, Entremares busca ampliar el alcance de una carrera que ya ha demostrado una capacidad para llevar su propuesta a las nuevas generaciones. Ahora el plan apunta más allá de Chile: “Nuestro gran objetivo es internacionalizar nuestra carrera: queremos abrirnos a otros estilos musicales más allá del folclore y nos gustaría trabajar en colaboraciones con artistas internacionales”. Así, el álbum no sólo representa una evolución en el sonido de Entremares, sino también el punto de partida de una nueva etapa en la que la agrupación apuesta por llevar su identidad chilena hacia nuevos territorios, audiencias y posibilidades creativas.

    Más sobre:EntremaresMetamorfosisRegional ChilenoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Valor del suelo urbano en la Región Metropolitana ha aumentado hasta un 75% entre 2017 y 2025

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    2.
    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Él estaba profundamente triste”

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Él estaba profundamente triste”

    3.
    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    4.
    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    5.
    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    6.
    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva
    Chile

    Nacimiento del primer caballo clonado en Chile entra en la cuenta regresiva

    Maitencillo, el destino elegido por los jóvenes para estas Fiestas Patrias

    “El narcotráfico lo enfrentamos en conjunto”: el mensaje de Kast en acto de San Bernardo tras amenazas contra alcalde White

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030
    Negocios

    Gobierno se propone crear 678 mil empleos formales al 2030

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Presidente de la CAF respalda MK4 y medidas de acceso a la vivienda: “Es un gran constructor de clase media”

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h
    Tendencias

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    En vivo: con Erick Pulgar de titular, Flamengo enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semis de la Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: con Erick Pulgar de titular, Flamengo enfrenta a Independiente del Valle por el paso a semis de la Libertadores

    El irrestricto apoyo del capitán de Crystal Palace a Darío Osorio y los fichajes: “Vamos lento, tenemos que acoplarnos”

    Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia
    Mundo

    Gasolina, precios y drones: la guerra incierta de Putin marca las elecciones legislativas en Rusia

    EE.UU.: Avión F-16 se estrella en Michigan y provoca una evacuación por derrame químico

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero