El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

Con más de una década de trayectoria, Entremares inicia una nueva etapa con el estreno de “Metamorfosis”, un álbum que amplía las fronteras de su propuesta y busca conectar su identidad folclórica con un sonido más contemporáneo y transversal. Originarios de Talcahuano, el grupo ha construido una carrera marcada por la renovación de la cueca y una creciente llegada a nuevas audiencias, alcanzando hitos como el primer lugar del Top 50 Chile de Spotify con “A Tu Lado”. “Metamorfosis” es el primer álbum de Entremares junto a Warner Music Chile y ADA Music Chile.

“Metamorfosis” representa un cambio significativo respecto de lo que el público había escuchado antes de Entremares. Grabado y trabajado durante varios meses, el álbum incorpora arreglos más elaborados, una aproximación más pop y, por primera vez en la historia del grupo, guitarra eléctrica. Sin abandonar sus raíces, la banda define este nuevo camino bajo el concepto de “Regional Chileno”, buscando un punto de equilibrio entre la tradición y una sonoridad capaz de dialogar con la música latinoamericana contemporánea. “Hay una búsqueda de equilibrio entre nuestro sonido más tradicional y este nuevo Entremares más popero”, explica Mauro Stuardo, uno de los compositores del grupo.

El álbum también representa una recuperación de inquietudes musicales que estuvieron presentes en los comienzos de Entremares. Es el caso de “Sólo Yo”, canción que incorpora la cumbia al repertorio de esta nueva etapa y que cuenta con la participación de La Combo Tortuga, una de las agrupaciones más reconocidas del género en Chile. La colaboración nació durante el Festival del Huaso de Olmué, a partir de las ganas de volver a explorar un estilo que el grupo había interpretado durante sus primeros años. “Queríamos volver a hacer una cumbia, como en nuestros comienzos. Lo hicimos con el espíritu de volver a abrir nuestro repertorio”, comenta Stuardo.

Otro de los encuentros destacados de “Metamorfosis” es “Temporales de Olvido”, junto a Andrés de León, una colaboración que cruza la experiencia de uno de los nombres más reconocidos de la balada y el pop chileno con la identidad cuequera de Entremares. Para Stuardo, el proceso significó un importante desafío creativo: “Fue un sueño trabajar con Andrés de León. Fue un salto grande trabajar con una persona con tanta experiencia y tan perfeccionista”. El músico, además, recuerda que adaptar su interpretación al fraseo de una cueca fue todo un reto para De León, generando una experiencia que la banda define como especialmente enriquecedora.

Musicalmente, el nuevo álbum también recoge referencias de la música popular latinoamericana actual. Entremares pone especial atención en el trabajo melódico y lírico de artistas mexicanos como Carín León y Christian Nodal, mientras desarrolla canciones concebidas para mantener el componente romántico que ha caracterizado a la agrupación. “Este nuevo disco viene con una energía renovada. La gente estaba acostumbrada a conocer una faceta más folclórica, pero en esta ocasión creamos un disco mucho más dinámico: cada canción tiene su alma, una magia especial”, señala Stuardo.

Con “Metamorfosis”, Entremares busca ampliar el alcance de una carrera que ya ha demostrado una capacidad para llevar su propuesta a las nuevas generaciones. Ahora el plan apunta más allá de Chile: “Nuestro gran objetivo es internacionalizar nuestra carrera: queremos abrirnos a otros estilos musicales más allá del folclore y nos gustaría trabajar en colaboraciones con artistas internacionales”. Así, el álbum no sólo representa una evolución en el sonido de Entremares, sino también el punto de partida de una nueva etapa en la que la agrupación apuesta por llevar su identidad chilena hacia nuevos territorios, audiencias y posibilidades creativas.