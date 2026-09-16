Walmart plantea “urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio” tras saqueo de turba en supermercado de Maipú

Walmart Chile difundió una declaración ante el “turbazo” que afectó al supermercado Lider Express de Isabel Riquelme Sur, en Maipú, la noche del viernes 11 de septiembre.

“Esta situación refleja la urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio”, señaló la empresa.

El local fue saqueado por una banda de más de una decena de sujetos que llegó con un furgón e ingresó al local amenazando a trabajadores con armas de fuego para atacar las cajas y arrasar con el sector de carnes.

La irrupción fue registrada por vecinos del lugar en grabaciones que se viralizaron.

“Desde el primer momento hemos estado apoyando y acompañando a las personas afectadas, quienes están recibiendo la atención necesaria. La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores es nuestra principal preocupación”, afirmó la empresa.

Asimismo, indicaron que “como medida preventiva, el local fue cerrado inmediatamente de ocurrido el hecho”.

La firma aseguró que pusieron “a disposición de los organismos a cargo de la investigación todos los antecedentes disponibles para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.