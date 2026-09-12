“Turbazo” en Maipú: Líder Express es saqueado por banda de delincuentes

El violento asalto a un supermercado de la cadena Walmart Chile fue registrado por vecinos del lugar, en el sector de Isabel Riquelme Sur, en Maipú.

Según relataron algunos trabajadores del centro comercial, “eran entre 12 y 14” antisociales que llegaron en un furgón y se dirigieron directo a las cajas sustrayendo el dinero.

Otro grupo, se dirigió al sector de carnicería, de donde huyeron con más de cuatro carros con carnes.