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    Bolsas mundiales se tiñen de rojo tras la Fed y en Chile el dólar salta a su nivel más alto en 11 meses

    “Lo cierto es que la inflación es demasiado alta, y lo ha sido por demasiado tiempo”, dijo el presidente de la Reserva federal, Kevin Warsh, durante la conferencia de prensa posterior al anuncio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Wall Street cierra con pérdidas tras alza de tasas de la Reserva Federal. Brendan McDermid

    Las bolsas mundiales cerraron una vez más con números rojos esta vez afectadas por la Reserva Federal que no solo subió la tasa de interés sino que dio señales de que podría haber un nuevo aumento este año.

    El MSCI World de acciones globales experimentaba una fuerte caída de 0,83% al cierre de esta edición, mientras que en Wall Street, el Dow Jones perdió 631 puntos, equivalente a un 1,21%. El S&P 500, por su parte, cerró con un retroceso de 0,45%, mientras que en el mercado tecnológico Nasdaq las acciones del sector anotaron una baja marginal de apenas 0,01%.

    Las acciones de Bank of America y Wells Fargo cayeron 3% cada una ante el temor de que tasas más altas frenen el crecimiento del crédito y la economía. Los papeles de American Express y Goldman Sachs también retrocedieron.

    Los tres índices llegaron a operar en terreno positivo en algún momento de la sesión, antes de que la Fed anunciara su decisión y de que Warsh hablara en conferencia de prensa.

    En Chile, la Bolsa de Santiago se alineó con la tendencia mundial y el IPSA bajó 0,77%, con Latam (-0,62%), SQM (-0,88%), Falabella (-1,08%) y Cencosud (-1,45%) como principales afectadas de la sesión, entre los grandes valores.

    “La caída cercana a 0,7% del IPSA refleja principalmente un ajuste en la tasa de descuento que el mercado está aplicando a la renta variable chilena. La Fed subió 25 puntos base y dejó abierta la puerta a un nuevo aumento antes de fin de año, mientras que Warsh insistió en que la economía estadounidense sigue suficientemente fuerte y que las condiciones financieras todavía no son claramente restrictivas”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    El Dollar Index, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas como el euro, la libra o el yen, trepó a su nivel más alto en un mes.

    El dólar sube a máximos desde octubre de 2025. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    A nivel local, el dólar volvió a subir. El tipo de cambio anuló completamente la caída del martes y saltó $4,20, llegando a $961,20, su mayor valor desde el 14 de octubre del 2025.

    La decisión de la Reserva Federal

    En una decisión unánime, la Fed elevó la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, con lo que el rango meta quedó entre 3,75% y 4%. Se trata de la primera alza del banco central desde julio de 2023.

    Las bolsas tomaron con calma el alza, ampliamente anticipada por el mercado, pero luego pasaron a terreno negativo durante la conferencia de prensa de Warsh, en la que repitió que el riesgo inflacionario no está cediendo.

    El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años volvió a superar el 5% mientras Warsh hablaba, con operadores que temían que la Fed siguiera por detrás de la curva en materia de inflación incluso después del alza de este miércoles.

    “Lo cierto es que la inflación es demasiado alta, y lo ha sido por demasiado tiempo”, dijo Warsh durante la conferencia de prensa posterior al anuncio.

    “Las lecturas de inflación de este verano (boreal) no me dicen que las tendencias subyacentes hayan mejorado de manera significativa”, agregó.

    Jorge Tolosa, jefe de estrategia de renta variable de Vector Capital dijo que la sorpresa estuvo en las proyecciones de los propios consejeros y gobernadores de la Fed, quienes dejaron abierta la posibilidad de una nueva alza de 0,25 % durante el año.

    “Esta perspectiva impactó negativamente a los mercados: la bolsa registró caídas y el dólar subió aproximadamente de 954 a 960. La principal preocupación es que el aumento del precio del petróleo siga impulsando la inflación y obligue a la Reserva Federal a mantener o endurecer su política monetaria”, dijo el experto a Pulso.

    El escenario se da en medio de presiones persistentes sobre la economía mundial como la guerra en Medio Oriente que tiene a los precios del petróleo por encima de los US$ 100 en los últimos seis días, con peaks que han superado los US$ 110 por barril.

    Más sobre:MercadosFedReserva Federal

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